Scoppia un incendio in una palazzina a Milano: morti un uomo e una donna, 2 persone intossicate

Due persone, un uomo e una donna, sono decedute a seguito di un incendio scoppiato in via padre Placido Riccardi nella periferia di Milano. Almeno altre due persone sarebbero rimaste intossicate.

L'appartamento in fiamme nel quartiere Palmanova di Milano

Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 18 luglio, in via padre Placido Riccardi in zona Cimiano a Milano. Stando alle prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, una donna e un uomo sono deceduti mentre almeno altre due persone sarebbero rimaste intossicate dal fumo. Il palazzo di sei piani in cui si sono sviluppate le fiamme è stato evacuato, così come anche gli edifici accanto per precauzione. Le operazioni per spegnere il rogo sono ancora in corso.

L'allarme è scattato poco dopo le 19:30 del 18 luglio, nella periferia est di Milano. L'incendio si è sviluppato all'interno dell'appartamento al sesto piano del palazzo, abitato da una coppia di coniugi. I vigili del fuoco del Comando di via Messina sono intervenuti sul posto con sei mezzi, e sono ancora al lavoro per domare le fiamme. Per il momento, le vittime sarebbero due: un uomo e una donna. Altre due persone, almeno, sarebbero rimaste intossicate dai fumi.

Lo stabile dove è scoppiato l'incendio è stato evacuato, così come anche le palazzine accanto per precauzione. In tutto, le persone che sono state fatte uscire dalle proprie abitazioni sarebbero qualche decina. Le pattuglie della polizia locale stanno fornendo il proprio supporto ai vigili del fuoco e hanno bloccato la via al traffico per consentire l'intervento dei soccorsi.

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Stando alle prime informazioni, le vittime sarebbero marito e moglie rispettivamente di 89 e 84 anni, entrambi italiani. La donna, in particolare, pare non fosse in grado di muoversi in autonomia. A fornire dettagli sulle loro generalità alle forze dell'ordine sarebbe stato il figlio della coppia.