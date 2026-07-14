Auto in fiamme nel Lodigiano, trovata una persona morta all’interno: indagini in corso

A Castelnuovo Bocca d’Adda (Lodi) è stata trovata un’auto in fiamme. Una volta spento l’incendio, all’interno del veicolo è stato trovato un cadavere. Indagini in corso per identificarlo e conoscere le cause della morte.

Nella giornata di oggi, martedì 14 luglio 2026, a Castelnuovo Bocca d'Adda, comune che si trova in provincia di Lodi, è stato trovato un cadavere. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Il ritrovamento è avvenuto poco dopo le 10.47 lungo la strada provinciale Sp27. È stato infatti richiesto l'intervento dei soccorsi perché è stata trovata un'automobile in fiamme. Sono così intervenuti i vigili del fuoco del comando locale, che hanno provveduto immediatamente a spegnere il rogo. Una volta eseguita l'operazione, hanno aperto il veicolo e hanno trovato un cadavere. Non è chiaro se si tratti di un uomo o di una donna.

I medici e i paramedici, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) con un'automedica e un'ambulanza, hanno dichiarato il decesso e poi hanno soccorso una ragazza di 25 anni e un uomo di 60 anni, che non sono rimasti direttamente coinvolti nell'incendio: non è chiaro però quale sia il loro ruolo. Nessuno dei due è stato trasferito in ospedale. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare cercheranno di risalire all'identità e alla generalità della persona deceduta e capire cosa possa averne causato la morte. Soprattutto se si sia trattato di un evento violento, di un incidente o di altro. E se la persona sia morta prima dell'incendio o a causa di esso. Nelle prossime ore quindi si potranno avere maggiori informazioni sull'accaduto.