Cadavere trovato nel greto del Bitto a Morbegno: indagini in corso

Il cadavere di una persona è stata trovata nel greto del Bitto a Morbegno (Sondrio): indagini in corso per capire di chi sia il corpo e quali siano le cause della morte.

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, sabato 27 giugno 2026, è stato rinvenuto il cadavere di una persona nel greto del Bitto, precisamente in via Eliseo Fumagalli, a Morbegno, provincia di Sondrio. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.

Sul caso ci sono pochissime notizie. Per il momento si sa che il ritrovamento è avvenuto attorno alle 10:30. Un passante ha visto una sagoma. Capendo che si trattava di un corpo, ha chiamato subito i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Morbegno, i carabinieri e gli operatori sanitari inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

Una volta recuperato il corpo, i paramedici ne hanno constato il decesso. Il cadavere è stato trasferito nella camera mortuaria dell'ospedale di Sondrio per tutti gli accertamenti del caso. Per il momento non si conosce la sua identità. Non è chiaro se siano stati trovati documenti o altri elementi in grado di accertare di chi si tratti. Così come resta ancora oscura la causa della morte. Gli accertamenti serviranno a comprendere se sia morto per cause naturali, quindi un malore, o se sia finito lì nella speranza di trovare un po' di refrigerio, a causa delle elevate temperature, o se vi sia una responsabilità di terze persone.

Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori aggiornamenti sull'accaduto.