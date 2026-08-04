Corpo carbonizzato di un uomo trovato in un bosco dopo un incendio nella Bergamasca

Un uomo di 73 anni è stato ritrovato carbonizzato in un bosco nei pressi di Pradalunga (Bergamo) nel pomeriggio di oggi, martedì 4 agosto. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118.

Il corpo carbonizzato di un uomo di 73 anni è stato ritrovato nel bosco, in località Pradalunga all'altezza di via Spersiglio, in provincia di Bergamo. Stando a quanto si apprende dalle primissime informazioni diffuse da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) il rinvenimento dell'uomo sarebbe avvenuto oggi, martedì 4 agosto, intorno alle 16, a seguito dello spegnimento di un incendio boschivo da parte dei vigili del fuoco.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, partiti in codice rosso. Presente un'automedica del 118. I sanitari però hanno solamente potuto constatare il decesso del 73enne, deceduto sul terreno tempo prima. Presenti anche i vigili del fuoco di Bergamo per la messa in sicurezza dell'area e i carabinieri, al lavoro ora per cercare di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto.

L'identità dell'uomo ancora non è stata resa nota, ma stando a quanto si apprende sarebbe un pensionato del posto, sposato e con tre figli. Non distante dal luogo del ritrovamento del corpo si trova una cascina, di proprietà della famiglia della vittima, in cui è presente un orto in cui l'uomo spesso si recava per prendersene cura. Secondo una primissima ricostruzione pare che l'uomo abbia avuto un malore che gli ha impedito di scappare dalle fiamme.

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Spetta però alle forze dell'ordine fare piena luce sull'episodio accaduto, su cui ci sono ancora scarse informazioni.