Si addormenta sul divano con la sigaretta accesa e la casa prende fuoco: ricoverato in gravissime condizioni
Un uomo di 47 anni, di professione muratore, è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano, per le ustioni riportate lungo il corpo nell'incendio avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 2 agosto, nella sua abitazione a Gravellona Lomellina, in provincia di Pavia.
Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, l'uomo si sarebbe addormentato sul divano di casa sua con la sigaretta accesa tra le dita. Nell'arco di breve tempo il rogo e le fiamme sarebbero arrivate anche in cucina e avrebbero invaso anche le altre stanze.
A lanciare l'allarme sarebbero stati i vicini di casa del 47enne che avrebbero notato subito le fiamme e sentito una fortissima puzza di fumo. Sempre i vicini di casa, ancora prima dell'arrivo dei soccorsi, avrebbero provato a salvare l'uomo.
Sul posto nel frattempo sarebbero giunti tempestivamente i sanitari del 118, inviati da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Dopo aver prestato lui le primissime cure del caso, il muratore è stato trasportato d'urgenza in elicottero al centro grandi ustionati del Niguarda, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.
Sul posto intanto sono accorsi anche i vigili del fuoco di Pavia per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Presenti anche i carabinieri di Vigevano hanno avviato gli accertamenti per chiarire con esattezza le cause dell'accaduto.