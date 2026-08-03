Si addormenta sul divano con la sigaretta accesa e la casa prende fuoco: ricoverato in gravissime condizioni

Un muratore 47enne ieri sera si sarebbe addormentato sul divano di casa sua, nel Pavese, con la sigaretta accesa. Nell’arco di breve tempo la casa ha preso fuoco. Le fiamme sono arrivate anche in cucina e nelle altre stanze. A dare l’allarme i suoi vicini di casa.

Un uomo di 47 anni, di professione muratore, è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano, per le ustioni riportate lungo il corpo nell'incendio avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 2 agosto, nella sua abitazione a Gravellona Lomellina, in provincia di Pavia.

Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, l'uomo si sarebbe addormentato sul divano di casa sua con la sigaretta accesa tra le dita. Nell'arco di breve tempo il rogo e le fiamme sarebbero arrivate anche in cucina e avrebbero invaso anche le altre stanze.

A lanciare l'allarme sarebbero stati i vicini di casa del 47enne che avrebbero notato subito le fiamme e sentito una fortissima puzza di fumo. Sempre i vicini di casa, ancora prima dell'arrivo dei soccorsi, avrebbero provato a salvare l'uomo.

Sul posto nel frattempo sarebbero giunti tempestivamente i sanitari del 118, inviati da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Dopo aver prestato lui le primissime cure del caso, il muratore è stato trasportato d'urgenza in elicottero al centro grandi ustionati del Niguarda, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto intanto sono accorsi anche i vigili del fuoco di Pavia per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Presenti anche i carabinieri di Vigevano hanno avviato gli accertamenti per chiarire con esattezza le cause dell'accaduto.