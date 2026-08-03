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Bracciante di 19 anni morto dopo un malore, raccoglieva pomodori in un campo nel Cremonese: il decesso in ospedale

Un bracciante 19enne ha avuto un malore mentre raccoglieva pomodori in un campo a Stagno Lombardo, nel Cremonese. Portato d’urgenza in ospedale a Cremona è deceduto poco dopo il ricovero. Sul caso indaga la Procura.
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A cura di Francesca Caporello
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Un bracciante di 19 anni, non di nazionalità italiana, è morto in ospedale a Cremona a seguito di un un malore avuto mentre raccoglieva pomodori su un campo a Stagno Lombardo, nel Cremonese. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 2 agosto.

Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, a lanciare l'allarme sarebbero stati i colleghi del 19enne che l'hanno visto star male e accasciarsi a terra. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118. I sanitari, dopo aver prestato le primissime cure del caso al 19enne, lo avrebbero poi trasportato d'urgenza in ospedale a Cremona in elisoccorso. Ma nonostante tutti i tentativi dei medici di rianimarlo, il ragazzo è deceduto sul letto d'ospedale. 

Sul caso indaga la Procura in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Casalmaggiore. Allertati anche gli ispettori di Ats Val Padana. I militari sono ora al lavoro per cercare di fare piena luce su quanto accaduto.

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"Un ragazzo di 19 anni che perde la vita sul lavoro è sempre una grande tragedia", ha detto il sindaco di Stagno Lombardo, Roberto Mariani, sui propri social. E ha aggiunto: "Ci saranno le indagini sulla vicenda che accerteranno le cause ma resta il dramma di un nuovo morto sul lavoro. Un grazie di cuore alle forze dell'ordine, ai sanitari ed ATS e sincere condoglianze dell'amministrazione comunale ai famigliari del giovane ragazzo". 

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