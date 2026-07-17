Operaio scivola e viene travolto e ucciso da un treno mentre lavora sui binari: tragedia in Friuli

Il terribile incidente sul lavoro all’altezza di San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine, dove il 43enne dipendente di una ditta specializzata nelle manovre ferroviarie nei cantieri sui binari stava eseguendo alcuni lavori.

Immagine di archivio

Uno operaio di 43 anni è morto tragicamente oggi mentre era al lavoro lungo la linea ferroviaria Venezia-Trieste dopo essere stato travolto da un treno all'altezza di San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine. La tragedia si è consumata nel primissimo pomeriggio di venerdì 17 luglio, intorno alle 13:00, quando l'uomo è stato colpito in pieno da un treno regionale che però era in transito e senza passeggeri perché si stava spostando per un invio.

Secondo quanto ricostruito finora, il quarantatreenne era un dipendente di una ditta esterna specializzata nelle manovre ferroviarie nei cantieri sui binari che stava eseguendo alcuni lavori lungo la tratta ferroviaria in Friuli Venezia Giulia. Al momento dell'incidente l'operaio si trovava su un mezzo che stava percorrendo i binari ed era in procinto di scendere nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro ma, per motivi ancora da chiarire, sarebbe scivolato inciampando e finendo sui binari dove purtroppo proprio in quel momento dalla parte opposta sopraggiungeva il treno regionale in transito.

L'impatto purtroppo è stato inevitabile e fatale per il 43enne che è morto praticamente sul colpo. I soccorsi medici arrivati dopo la chiamata di emergenza aveva potuto solo accettare il decesso. Sul luogo dell'accaduto su intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia Ferroviaria oltre agli esperti della scientifica per il rilievi che aiuteranno a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sul luogo della tragedia anche gli ispettori dell'Azienda sanitaria specializzati nella verifica delle misure di prevenzione per la sicurezza sul lavoro.

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Per consentire i soccorsi e poi i rilievi, l'intera circolazione lungo la tratta è stata interrotta per ore sulla linea Venezia Trieste ed è ripresa solo intorno alle 18:00 dopo l'autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti. I treni lungo la tratta hanno accumulato ritardi fino a oltre 120 minuti, oltre a cancellazione limitazioni di percorso. La circolazione è ripresa completamente solo intorno alle ore 19:00.