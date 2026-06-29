Treno regionale esce dai binari nel Fiorentino, evacuati i 50 passeggeri: “Nessun ferito”

Un treno regionale è uscito dai binari nel Fiorentino. Il convoglio viaggiava a bassa velocità, nessun ferito tra i circa 50 passeggeri. Sono stati tutti evacuati in sicurezza. La circolazione sospesa per accertamenti tecnici, attivate corse con bus.

Foto Vigili del Fuoco.

Un treno regionale è uscito dai binari mentre transitava sulla ferrovia del Mugello all'altezza di una semicurva prima del paese di Dicomano, in provincia di Firenze. Al momento, secondo quanto si apprende dal gruppo Ferrovie dello Stato, non risultano feriti tra i circa 50 passeggeri che erano a bordo al momento del fatto.

A quanto si apprende, ad andare fuori dalle rotaie sono stati alcuni gruppi di carrelli (ruote) del convoglio Pontassieve-Borgo San Lorenzo. Secondo quanto riportato ancora da Fs, che hanno avviato accertamenti, il treno procedeva a bassa velocità; uscendo dalla sede ferroviaria, è rimasto dritto, fortunatamente, senza rovesciarsi.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamenti di Borgo San Lorenzo e di Pontassieve, sono intervenuti a partire dalle ore 16.15 nel Comune di Dicomano sul tracciato ferroviario, per le verifiche delle condizioni di sicurezza dei passeggeri.

Sul posto soni state inviate due squadre di Vigili del Fuoco di cui una fatta rientrare e il funzionario della sede centrale per il coordinamento. Richiesto a scopo precauzionale anche il supporto di equipaggi sanitari. All'arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco tutte le persone che viaggiavano a bordo del treno erano state evacuate.

La circolazione è ancora sospesa a Dicomano per accertamenti tecnici. I treni Regionali possono registrare ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni, fanno sapere da Fs. Sono state attivate corse con bus per i collegamenti Regionali secondo il programma disponibile a questo link.

Il gruppo Fs ha assistito i passeggeri nella stazione di Dicomano dove sono stati fatti convergere dei bus per proseguire il viaggio. Molte delle persone coinvolte sono pendolari.

Il sindaco Massimiliano Amato, oltre all'assistenza necessaria, si è sincerato della riapertura dei passaggi a livello che tagliano in due il paese di Dicomano. Sulla linea, come ha ricordato il sindaco, sono in corso lavori di manutenzione straordinaria. I passeggeri sono scesi in maniera autonoma dal convoglio e si sono diretti verso la stazione a piedi.