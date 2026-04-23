Svolta nel giallo di Arbutus, negli USA: arrestato il marito per l’omicidio di Michelle Rust dopo 22 anni

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Dopo 22 anni, è stato arrestato Dwight Rust Jr. per l’omicidio della moglie Michelle, scomparsa nel Maryland nel 2002. La polizia contesta la tesi dell’allontanamento, accusandolo di omicidio di primo grado.

La polizia della contea di Baltimora, negli USA, potrebbe aver impresso una svolta decisiva a uno dei casi di cronaca più enigmatici della regione, traendo in arresto Dwight Rust Jr. con l'accusa di omicidio di primo grado. L’uomo è ritenuto responsabile della morte della moglie Michelle, svanita nel nulla una mattinata di luglio del 2002 dalla sua casa di Arbutus, nel Maryland.

La vicenda ebbe inizio con quella che, secondo il racconto del marito, doveva essere una normale uscita per commissioni. Dwight Rust riferì all'epoca che la ventiquattrenne si era allontanata per acquistare l'occorrente per la festa del terzo compleanno del figlio, ma da quella spesa Michelle non fece mai ritorno. La versione dell'uomo iniziò tuttavia a mostrare crepe profonde già nelle prime fasi dell'indagine, quando il ritrovamento del veicolo della donna a Lansdowne portò alla luce un dettaglio inquietante: una chiave spezzata all'interno della portiera, segno di una possibile colluttazione o di una frettolosa messinscena.

Le indagini, alimentate da anni di sospetti, hanno messo in luce una realtà diversa da quella dichiarata dal coniuge. Diversi testimoni riferirono infatti di non aver mai visto Michelle lasciare l'abitazione o mettersi alla guida quella mattina. A rendere ancora più cupo lo scenario contribuì la condizione di salute della donna, che soffriva di una forma di diabete dipendente dai farmaci. Il fatto che non avesse portato con sé i medicinali necessari, unito alla totale assenza di movimenti sul suo conto corrente bancario, convinse gli inquirenti che la giovane madre non si fosse allontanata volontariamente, abbandonando il figlio che amava profondamente.

Nonostante l'arresto di Dwight Rust, il movente del presunto omicidio o le nuove prove scientifiche che hanno portato alla sua cattura non sono ancora stati resi noti. L'avvocato dell'uomo ha mantenuto una linea di ferma opposizione, dichiarando alla stampa locale che, al momento, non esisterebbero evidenze fattuali in grado di collegare direttamente il suo assistito alla morte della moglie.