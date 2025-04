video suggerito

Meghan Markle torna in pubblico col power suit primaverile da oltre 4mila euro Meghan Markle è tornata in pubblico per il 100Time Summit e lo ha fatto con un look che non è passato inosservato: ecco tutti i dettagli del suo power suit primaverile e griffato.

A cura di Valeria Paglionico

La città di New York ha appena ospitato il 2025 TIME100 Summit e tra gli ospiti speciali c'era anche Meghan Markle accompagnata dal principe Harry. L'ex Duchessa è stata tra le persone più influenti al mondo nel 2018 e nel 2021 ed è per questo che è stata invitata a parlare sul palco, dove è diventata protagonista di un'intervista a ruoli ribaltati (come succede nel suo podcast Confessions of a Female Founder with Meghan). Per un ritorno in pubblico tanto importante non poteva che curare il suo stile nei minimi dettagli: ecco chi ha firmato e quanto costa quello che è già stato definito un power suit primaverile.

Chi ha firmato il tailleur di lino di Meghan Markle

Il summit Time100 ha rappresentato il ritorno in pubblico di Meghan Markle dopo il lancio dello show di Netflix tutto suo. Era da tempo che non calcava un tappeto rosso di fama internazionale ma, complice l'ambito evento dedicato alle persone più influenti al mondo, ha deciso di concedersi un'uscita sotto i riflettori. Per l'occasione si è affidata alla Maison Ralph Lauren, sfoggiando un tailleur beige in twill di seta e lino, per la precisione un modello oversize con giacca monopetto e pantaloni palazzo. Si tratta del classico power suit, l'abito "del potere" delle donne in carriera, ma rivisitato in un'adorabile versione primaverile. Qual è il suo prezzo? 4.400 euro (e oltre 5.700 euro se si aggiunge anche la camicia bianca).

Meghan Markle in Ralph Lauren

Meghan Markle è icona fashion

Per completare il tutto Meghan Markle ha scelto degli accessori a contrasto color tabacco, dalla cintura di pelle sempre di Ralph Lauren alle pumps di camoscio col vertiginoso tacco a spillo di Manolo Blahnik. Non è mancato il tocco prezioso: l'ex Duchessa ha sfoggiato dei cerchi intrecciati total gold firmati Tabayer e i suoi gioielli preferiti di Cartier, il Love Bracelet oro e l'orologio ereditato dalla principessa Diana. Con questa apparizione pubblica Meghan è riuscita a dettare legge in fatto di stile, proponendo una versione iper glamour ma allo stesso tempo neutra del classico tailleur mannish.