Il letto disfatto che vale 3 milioni di euro: My Bed di Tracey Emin torna al centro di una mostra a Londra

Nel 2014 venne venduta per oltre 3 milioni di euro, oggi torna a essere esposta alla Tate: la provocatoria opera My Bed di Tracey Emin è diventata negli anni immagine universale di solitudine e crisi personale.

My bed, Tracey Emin (1998), esposto al Tate di Londra, 2026

Nel 1998 l’artista britannica Tracey Emin, provocatoria ed eclettica, espone per la prima volta My Bed, un’opera destinata a diventare una delle immagini più riconoscibili dell’arte contemporanea. Non è un letto dipinto o scolpito, ma il suo vero letto disfatto, circondato da oggetti intimi e quotidiani: lenzuola macchiate, bottiglie di vodka, mozziconi di sigaretta, biancheria intima, preservativi usati. Tutto appare esattamente come l’artista lo aveva lasciato durante un periodo di depressione e crisi personale. Quando viene presentata al Turner Prize nel 1999, l’installazione suscita immediatamente una reazione violenta e polarizzata: per alcuni è una provocazione priva di valore artistico, il simbolo di un’arte contemporanea incomprensibile, per altri è invece un’opera radicale, un autoritratto brutale e sincero che trasforma l’esperienza privata in linguaggio artistico. Ad ogni modo, nel tempo, quella che sembrava solo una provocazione si è trasformata in un’icona culturale. Nel 2014 l’opera è stata, infatti, venduta all’asta da Christie’s per oltre 2,5 milioni di sterline, circa tre milioni di euro, diventando una delle opere più celebri dell’artista. Oggi My Bed torna al centro dell’attenzione perché esposta nella grande retrospettiva dedicata a Emin alla Tate Modern, Tracey Emin: A Second Life, una mostra che celebra una delle figure più influenti e controverse dell’arte britannica contemporanea.

Tracey Emin e My Bed al Tate di Londra, 23 febbraio 2026

Il significato di My Bed: un autoritratto crudo

Dietro l’apparente semplicità dell’opera si nasconde una delle idee più radicali di Emin. My Bed nasce infatti da un episodio reale della vita dell’artista: dopo la fine di una relazione e un periodo di forte depressione, Emin rimase a letto per diversi giorni senza mangiare, bevendo solo alcol e lasciando accumulare attorno a sé gli oggetti della sua quotidianità. Guardando quel disordine, raccontò di aver avuto un’intuizione improvvisa, ovvero che quella scena poteva diventare arte. Il letto diventa così una sorta di autoritratto, ma invece di rappresentare il volto dell’artista mostra la sua vulnerabilità più profonda.

Dettaglio di My Bed, Tracey Emin

Ogni elemento dell’installazione, dalle lenzuola stropicciate ai resti di sigarette e bottiglie, testimonia uno stato emotivo, trasformando un momento di fragilità in un’immagine universale della solitudine e della crisi. È proprio questa esposizione senza filtri della vita privata che ha reso l’opera tanto controversa quanto potente, il successo commerciale arrivò anni dopo. Nel 2014 l’opera, che era stata acquistata nel 2000 dal collezionista Charles Saatchi, venne messa all’asta da Christie’s e venduta per circa 2,5 milioni sterline, più del doppio della stima iniziale: un prezzo che ha consolidato lo status di My Bed come una delle installazioni più iconiche degli anni '90.

Dettaglio di My Bed

La retrospettiva al Tate e l’arte di Tracey Emin

Oggi l’opera è uno dei punti centrali della retrospettiva dedicata a Tracey Emin alla Tate Modern, Tracey Emin: A Second Life, una mostra che ripercorre quarant’anni di carriera dell’artista britannica. L’esposizione riunisce più di cento opere tra disegni, dipinti, sculture, installazioni e i celebri neon testuali che hanno reso riconoscibile il suo linguaggio artistico. Per lungo tempo Emin è stata percepita soprattutto come una figura provocatoria, associata alla generazione dei Young British Artists che negli anni '90 ha rivoluzionato il panorama artistico britannico.

Tracey Emin e My Bed nel 2014 durante l’asta

Oggi, invece, la sua opera viene letta in una prospettiva più ampia: un lavoro profondamente autobiografico che affronta temi come trauma (vista anche la sua triste infanzia durante la quale fu vittima di abusi), sessualità, malattia e memoria, trasformando l’esperienza personale in una forma di testimonianza artistica. In questo percorso My Bed rimane il punto di partenza simbolico, un’opera che all’epoca fece scandalo ma che oggi è considerata una delle immagini più potenti dell’arte contemporanea, capace di trasformare un momento di fragilità privata in un gesto artistico universale.