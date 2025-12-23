I bambini che guardano il cielo di Banksy: cosa significa il nuovo murale comparso a Londra

Nelle ultime ore a Londra è comparso un nuovo murale, di cui Banksy ha rivendicato l’identità. Qual è il significato simbolico dei due bambini stesi a terra che guardano il cielo?

Nelle ultime ore a Londra è comparso un nuovo murale di Banksy e a confermarne l'identità è stato proprio l'artista, che con un post sul suo profilo Instagram ne ha rivendicato l'autenticità. L'opera è stata realizzata a Tottenham Court Road, per la precisione sul perimetro del Centrepoint, e raffigura due bambini sdraiati su un edificio fatiscente che guardano insieme il cielo. Come da tradizione, non si tratta di un disegno casuale, anzi, è stato pensato per essere una denuncia all'emergenza abitativa nel Regno Unito.

Cosa raffigura il nuovo murale di Banksy

Il nuovo murale di Banksy è in bianco e nero e raffigura due bambini sdraiati sulla schiena su un edificio fatiscente. Hanno il viso rivolto verso l'alto ed entrambi indossano abiti invernali, ovvero cappotto, cappellino di lana e stivali. Se quello in primo piano si limita a guardare il cielo con fare sognante, il secondo ha il braccio alzato, come a indicare l'edificio sovrastante, ovvero il Centrepoint, uno dei grattacieli più alti della città di Londra, nato con l'idea di diventare un edificio popolare di 34 piani (ma ad oggi sede di immobili di prestigio). L'opera è comparsa a sorpresa sia sulle mura della metropoli che sul profilo dell'artista, il quale non ha inserito alcuna didascalia di accompagnamento, lasciando così libera interpretazione ai suoi sostenitori.

Il murale a Centrepoint

Il significato del murale con i due bambini a Centrepoint

In molti ritengono che il nuovo murale con i due bambini sia un simbolo di speranza, altri leggono nel disegno una riflessione sull'attesa, ma l'interpretazione più "papabile" è quella che sottintenderebbe una denuncia all'emergenza abitativa, una vera e propria piaga sociale in Gran Bretagna. In questo senso, i due bimbi sarebbero dei senzatetto emarginati dalla società: posizionandoli sotto il grattacielo londinese a pochi giorni dal Natale, l'artista avrebbe lasciato emergere con ancora più drammaticità la loro condizione. Non è la prima volta che Banksy affronta il tema, lo aveva già fatto nel 2019 a Brighton con l'immagine di un clochard portato via dalle renne. Oggi, nonostante siano passati 6 anni da allora, nulla sembra essere cambiato, anzi, forse il problema dell'emarginazione in UK è addirittura peggiorato.