Tom Kerridge, lo chef che ha trasformato i gamberi fritti in un piatto stellato

Avete mai sentito parlare di Tom Kerridge? Nato nel 1973, è uno degli chef stellati più famosi d'Inghilterra. Il suo punto forte, però, non è l'alta cucina fatta di piatti sofisticati e ingredienti sopraffini: all'interno del suo The Hand and Flowers a Marlow offre il classico menù da pub britannico, dunque cibo definito il comfort food "rustico" per eccellenza, ma in una versione d'eccellenza, tanto da essere riuscito a conquistare 2 stelle Michelin. Come ha fatto? Ha messo in atto una vera e propria rivoluzione pop, proponendo dei piatti semplici ma capaci di esaltare le materie prime.

I gamberi fritti diventano stellati

Tom Kerridge nel suo ristorante stellato è riuscito a rendere eccellente la normalità, trasformando un semplice pub nel tempio dell'alta cucina. Sta attento a rendere omaggio alla tradizione britannica (tra i suoi piatti forti ci sono il fish&chips e la pie di carne) ma fonde l'anima della sua terra con la sopraffina tecnica culinaria francese. Tra le ricette da lui ideate più apprezzate (e imitate) al mondo ci sono i popcorn di gamberi, ovvero delle pepite di gamberi fritte disposte "a cascata", proprio come se fossero delle patatine. Il motivo per cui piacciono così tanto da essere stati premiati? Sono dei bocconcini irresistibili, nonché un antipasto d'autore che strizza l'occhio all'alta cucina. Naturalmente la versione stellata è realizzata con i gamberi di fiume americani appena pescati ma in alternativa, se si vuole riprodurre il piatto in modo pratico a casa, si può acquistare la polpa della coda già pronta.

I popcorn di gamberi

Come cucinare i popcorn di gamberi

Nel libro Tom’s Table, lo chef stellato inglese ha condiviso con i fan molte delle sue ricette più rinomate, prima tra tutte quella dei popcorn di gamberi. Per cucinarli e offrirli durante una cena casalinga super sofisticata spiega che basta usare la polpa di coda di gamberi pulita e scolata, da impanare in una pastella realizzata con farina e acqua frizzante. A quel punto i gamberi impanati vanno fritti due volte, così da diventare super croccanti, per poi essere ammucchiati in una ciotola formando una montagna. Per condirli l'ideale è usare il sale, la paprika pizzante e una scorza di pompelmo grattuggiata: il risultato sarà super gustoso. In quanti proveranno a cucinarli durante la prossima cena in compagnia?