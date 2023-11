I 18 anni di Cristian Totti: dove ha organizzato il maxi party con cena stellata Cristian Totti ha compiuto 18 anni e per l’occasione ha organizzato un maxi party con parenti e amici. Decorazioni floreali, torta personalizzata e cena stellata: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sofisticata location scelta per la festa.

Cristian Totti compie oggi 18 anni ma ha anticipato i festeggiamenti di qualche ora, così da spegnere le candeline con parenti e amici allo scoccare della mezzanotte. Il papà Francesco non era presente, al suo fianco c'erano mamma Ilary Blasi e le sorelle minori Chanel e Isabel Totti, entrambe in total black. Dove ha organizzato il maxi party documentato sui social? A dispetto di quanto ci si sarebbe potuto aspettare, il neo 18enne ha temporaneamente abbandonato Roma preferendo la provincia di caserta: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla tenuta campana scelta per la festa, dove ha offerto agli ospiti una cena stellata tra brindisi e balli scatenati.

La tenuta scelta per i 18 anni di Cristian Totti

Sebbene da sempre sia molto legato a Roma, la sua città natale, per i 18 anni Cristian Totti ha deciso di spostarsi nella provincia di Caserta, per la precisione nel grazioso borgo di Sant'Angelo a 3 km da Capua. È proprio lì che si trova la Tenuta San Domenico, la splendida location scelta per il maxi party.

I 18 anni di Cristian Totti

Si tratta di una storica dimora settecentesca che in passato era residenza di nobili famiglie borboniche: oggi è stata finemente ristrutturata e ospita cerimonie di ogni tipo, dai matrimoni alle feste di compleanno. L'edificio principale è immerso nel verde, è dotato di un enorme parco con laghetto, roseto e piscina all'aperto, mentre all'interno ci sono 4 raffinate sale che possono ospitare fino a 500 invitati. Cristian ha scelto di abbinare allo spettacolo live del Gruppo Arechi una cena realizzata dallo chef stellato Michele Deleo.

La cena firmata dallo chef stellato Michele Deleo

Dai fiori total white alla torta personalizzata

Come rivelato da mamma Ilary Blasi, per organizzare la festa di compleanno il neo 18enne si è affidato all'esperta di eventi Annalisa Vollero, è stata lei a curare meticolosamente ogni dettaglio del party, dai decori scelti per rendere la location ancora più sofisticata alla playlist tutta da ballare.

Lo spettacolo Live del Gruppo Arechi

Le tavole imbandite per gli ospiti, uno dedicata ai "grandi", l'altra ai ragazzi, erano in total white, arricchite da splendidi fiori bianchi di Flover Napoli e da un menù personalizzato con la scritta "Cristian 18". Oltre alla live band, inoltre, c'era anche un deejay che ha fatto scatenare praticamente tutti.

Il menù personalizzato

La serata si è poi conclusa con un video toccante dedicato al festeggiato, che non ha potuto fare a meno di commuoversi accanto alle sorelle e alla mamma, e con una torta a più piani personalizzata con le foto più significative della vita di Cristian. Ora il ragazzo festeggerà anche col papà Francesco Totti?