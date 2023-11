Ilary Blasi con abito metallico e catena al collo: la dolce foto di famiglia per i 18 di Cristian Totti Ilary Blasi non poteva mancare alla festa per i 18 anni di Cristian Totti, anzi, ne ha approfittato per realizzare un dolce ritratto di famiglia: ecco cosa ha indossato per l’occasione.

A cura di Valeria Paglionico

Cristian Totti sta crescendo e giorno dopo giorno rende sempre più orgogliosi i genitori Ilary Blasi e Francesco Totti con la sua carriera da calciatore. Oggi per lui è una data speciale: è il suo 18esimo compleanno e per l'occasione ha deciso di fare le cose in grande. Ha festeggiato l'importante traguardo organizzando un maxi party in un noto locale di Capua, Caserta, ma lo ha fatto con quale ora di anticipo rispetto al compleanno vero e proprio, così da ritrovarsi con i familiari e gli amici più cari allo scoccare della mezzanotte. Mamma Ilary lo ha aiutato a trasformare il suo party da sogno in realtà e ne ha approfittato per realizzare un dolce ritratto di famiglia con tutti i figli.

Il look metallico di Ilary Blasi

Ilary Blasi e Francesco Totti non hanno mai nascosto di essere arrivati ai ferri corti dopo il burrascoso divorzio, dunque non sorprende che il calciatore non abbia partecipato al party per i 18 di Cristian (al quale c'era invece la conduttrice). Quest'ultima non ha rinunciato al glamour, anzi, ha sfoggiato un outfit che non poteva passare inosservato.

Ilary Blasi con l’abito metallico

Se le figlie Chanel e Isabel hanno scelto lo stile dark, lei ha preferito l'effetto metallico con un lungo abito lurex color tabacco, un modello a tubino con la gonna alla caviglia leggermente scampanata e il bustier aderente con maniche lunghe e collo alto. Per completare il tutto ha scelto una collana a catena di Bottega Veneta (prezzo 1.600 euro) e un maxi orologio prezioso, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti, mettendo in risalto il nuovo colore castano.

Ilary Blasi con collana Bottega Veneta

La dolce foto di mamma e figli

I 18 anni sono sempre un traguardo importante e Cristian Totti lo ha voluto condividere con mamma e sorelle, approfittandone per diventare protagonista di un dolcissimo ritratto di famiglia.

Lui, Chanel e Isabel Totti hanno posato accanto a Ilary Blasi, abbracciandosi con tenerezza e sorridendo di fronte la telecamera, il tutto sullo sfondo di un video realizzato con gli scatti più significativi della vita del festeggiato. Insomma, nonostante l'assenza di papà Francesco, i 4 hanno dimostrato di essere uniti e affiatati: prima o poi Ilary e l'ex marito calciatore riusciranno a raggiungere una "tregua"?