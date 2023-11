Chanel Totti festeggia i 18 anni del fratello Cristian: al party con gonna di piume e schiena nuda Cristian Totti ha compiuto 18 anni oggi e per celebrare l’importante traguardo ha organizzato un maxi party ieri sera. Tra gli invitati non poteva mancare la sorella Chanel Totti: ecco cosa ha indossato per festeggiare.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è una giornata speciale per Cristian Totti e non solo perché il papà Francesco questa mattina è tornato in tv in occasione della prima puntata di Viva Rai 2!, il programma di Fiorello: il figlio del Pupone è diventato maggiorenne e sui social ha condiviso molti degli auguri ricevuti da amici e parenti. A spiccare sono state le Stories della sorella Chanel Totti, che non ha potuto fare a meno di documentare il maxi party organizzato in un locale a Capua, Casera, ieri sera. Il festeggiato e gli invitati hanno aspettato insieme la mezzanotte e, una volta scoccata l'ora X, è arrivata l'enorme torta con tanto di candeline-fuochi d'artificio. Ecco cosa ha indossato per l'occasione la seconda figlia di Ilary Blasi.

Il look dark di Chanel Totti

Chanel Totti non poteva mancare alla festa del fratello Cristian e non sorprende che si sia fatta immortalare nel momento in cui lo ha baciato poco dopo la mezzanotte del suo compleanno, accompagnando lo scatto a queste parole: "Anche per te sono arrivati, ti auguro il meglio. Ti amo".

Cristian Totti festeggia i 18 anni

Se da un lato il festeggiato è apparso elegantissimo in giacca scura e t-shirt bianca, lei ha preferito puntare sullo stile dark ma senza rinunciare al glamour. Ha abbinato una esuberante minigonna ricoperta di piume nere a un micro top coordinato, un modello con le maniche lunghe che lasciava però la schiena nuda. Capelli legati in una coda di cavallo bassa, orecchini a cerchio scintillanti e slingback col tacco a spillo: la figlia di Ilary

Cristian e Chanel Totti

Chanel Totti alla festa con Cristian Babalus

Ad accompagnare Chanel Totti alla festa del fratello Cristian non poteva che essere il suo fidanzato Cristian Babalus, che proprio di recente era volato con lei a Tenerife. I due si sono immortalati mentre erano "in viaggio" verso il party e a fare scalpore è stata l'auto extra lusso del ragazzo: una Lamborghini dotata di ogni optional.

Cristian Babalus alla guida della Lamborghini

Chanel ha condiviso prima un dettaglio del suo look da viaggio con gli stivali a carrarmato di Prada, poi un primo piano sulla sua mano sulla coscia del ragazzo, dando prova di amarlo alla follia. I due sembrano essere letteralmente inseparabili e di sicuro continueranno ancora a lungo ad apparire sui social fianco a fianco.