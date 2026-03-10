Chi è Filippo Laurino, il “raccomandato” in coppia con Chanel Totti a Pechino Express 2026

Filippo Laurino ha 23 anni, è nato il 15/12/2002, è stato presentato come “amico d’infanzia” di Chanel e sua spalla a Pechino Express 2026, in partenza su Sky e Now da giovedì 12 marzo. Amante dei viaggi e della natura, ha un profilo Instagram abbastanza defilato. Sua mamma è la storica manager di Ilary, Graziella Lopedota, fondatrice dell’agenzia Notoria, di cui fanno parte anche Hunziker e Toffanin.

Quando le coppie di Pechino Express 2026 sono state ufficializzate durante la presentazione dei palinsesti Sky di quest'anno, il nome di Filippo Laurino insieme a quello di Chanel Totti aveva già generato un po' di rumore. Più che altro ci si chiedeva chi fosse e perché accompagnasse la secondogenita di Totti e Ilary in questa avventura in Estremo Oriente.

Filippo Laurino ha 23 anni, è nato il 15/12/2002, e viene presentato come "amico d'infanzia" di Chanel, sua spalla in questa esperienza. Non un personaggio famoso, bensì un supporto durante il lungo percorso in Oriente. Come mai i due sono cresciuti insieme? Semplice, Filippo è il figlio della storica manager di Ilary, Graziella Lopedota, fondatrice dell’agenzia Notoria, di cui fanno parte, tra gli altri, anche Michelle Hunziker e Silvia Toffanin.

Graziella Lopedota, Michelle Hunziker e Ilary Blasi

Questa la sua biografia condivisa nella cartella stampa di Pechino Express 2026: "Filippo si è diplomato presso il liceo artistico e, recentemente, ha conseguito la laurea in video design, celebrando questo traguardo con grande entusiasmo. È un videomaker, ama viaggiare e stare in famiglia; è molto curioso, appassionato di natura e animali, possiede quattro serpenti e alcune specie di rospi".

Graziella Lopedota ha 54 anni ed è sposata con Gabriele Laurino. Con lui ha due figli: Filippo, appunto, e Niccolò, laureato alla IULM di Milano. È inseparabile da Ilary Blasi e Michelle Hunziker, ma anche da altri personaggi famosi che cura da anni.

Chanel Totti e Filippo Laurino a Pechino express 2026

È sicuramente un riferimento solito nell'ambito del management dello spettacolo nostrano. Suo figlio Filippo invece pare sia molto appassionato di natura e viaggi, per cui naturalmente attratto da un'esperienza simile. Il suo profilo Instagram parte da luglio 2022 ma pare abbia collezionato più stories che post e vanta solo un migliaio di followers.