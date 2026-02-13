Programmi tv
Quando inizia Pechino Express 2026: la data della prima puntata su Sky Uno e le coppie nel cast

Sta per tornare in tv il viaggio più atteso e amato dagli italiani: Pechino Express 2026 è in partenza da giovedì 12 marzo, su Sky Uno. Dieci coppie e tre inviati: la nuova edizione torna ricca di novità.
A cura di Gaia Martino
Sta per partire l'avventura di Pechino Express: i concorrenti scelti per la nuova edizione dello show di successo, in onda in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, condotto da Costantino Della Gherardesca, attraverseranno Indonesia, Giappone e Cina, in una sfida che li metterà a dura prova. Sono venti in tutto i protagonisti della nuova edizione dello show, divisi in coppie: da Fiona May e Patrick Stevens, a Chanel Totti e Filippo Laurino e Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, il cast promette un viaggio all'insegna di fatica e tanto intrattenimento. La nuova edizione prevede anche tre inviati speciali, Giulia Salemi, Lillo e Guido Meda. Ecco quando inizia il programma.

Quando inizia Pechino Express su Sky Uno

La nuova edizione di Pechino Express torna in prima serata da giovedì 12 marzo 2026 su Sky Uno. Sarà possibile seguire il programma anche in streaming su NOW. Ogni giovedì sera Sky Uno e NOW inviteranno gli spettatori a seguire il nuovo capitolo dell'adventure game prodotto da Banijay Italia che si intitola L'Estremo Oriente. Il viaggio porterà le dieci coppie in gara in giro tra Indonesia, Giappone e Cina.

Le coppie di Pechino Express 2026 e le novità della nuova edizione

Il cast di Pechino Express 2026
La prima novità dell'edizione riguarda gli inviati speciali. Dopo l'addio di Fru al programma, affiancheranno Costantino Della Gherardesca tre volti noti dello spettacolo, Giulia Salemi, Lillo e Guido Meda. Stando alle anticipazioni, le mete metteranno a dura prova i concorrenti: quella che sta per iniziare dovrebbe essere la stagione "più estrema" mai vista. Ecco tutte le coppie che prenderanno parte al viaggio in Oriente:

  • Fiona May e Patrick Stevens, I Veloci
  • Steven Basalari e Viana Vizzini, Gli ex
  • Tay Vines e Assane Diop, I Comedian
  • Elisa Maino e Mattia Stanga, i Creator
  • Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani, Le biondine
  • Chanel Totti e Filippo Laurino, I raccomandati
  • Jo Squillo e Michelle Masullo, Le dj
  • Candelaria e Camila Solorano, Le albiceleste
  • Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Gli spassusi
  • Dani Faiv e Tony 2Milli, I rapper
