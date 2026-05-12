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Svelati i vincitori di Pechino Express 2026 prima della finale: la coppia finisce sui social per un evento

In un post l’errore fatale che definisce una coppia come “vincitrici” di Pechino Express 2026: i fan inviperiti per lo spoiler prima della puntata finale.
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A cura di Gennaro Marco Duello
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Un post durato pochi secondi, una parola di troppo, e il caos è servito. A due settimane dalla finale di Pechino Express 2026, il profilo ufficiale di Now Tv ha bruciato quello che milioni di spettatori speravano di scoprire solo davanti allo schermo: il nome delle vincitrici dell'edizione.

Lo spoiler che nessuno si aspettava

Tutto nasce da un post apparentemente ordinario: Now Tv annuncia Jo Squillo e Michelle Masullo come dj ospiti al Foro Italico. Niente di strano, se non fosse che nella descrizione le due concorrenti vengono definite "vincitrici" di Pechino Express. La parola sparisce in pochissimo tempo, sostituita con il più neutro "viaggiatrici", ma è già troppo tardi. Ecco il post:

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Il sistema anti-spoiler di Pechino Express

Quello che rende la vicenda ancora più paradossale è che la produzione di Pechino Express ha costruito nel tempo un meccanismo piuttosto sofisticato per blindare il risultato finale. Durante l'ultima tappa, tutte le coppie ancora in gara registrano la propria reazione come se avessero vinto: un sistema che riduce drasticamente il numero di persone effettivamente al corrente dell'esito reale. Poi il vincitore viene svelato solo alla fine.

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A questo si aggiungono accordi di riservatezza firmati dai concorrenti, con penali che secondo le indiscrezioni arriverebbero fino a un milione di euro in caso di fuga di notizie. Non è un caso che, nella storia del programma, nessun partecipante abbia mai bruciato il finale prima della messa in onda. La puntata conclusiva andrà in onda giovedì 14 maggio. Nel frattempo, il dibattito online non accenna a placarsi: c'è chi condivide screenshot, chi li evita per non rovinarsi la sorpresa, e chi, ormai informato obtorto collo, aspetta solo la conferma ufficiale. La risposta definitiva, comunque, arriverà solo con la finale.

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