Chanel Totti e la carta della Giapponesina: “Un messaggio del destino prima di Pechino Express”

Chanel Totti sta vivendo un momento d'oro della sua vita e della sua carriera: qualche mese fa ha debuttato in tv partecipando con Filippo Laurino a Pechino Express ma la cosa che forse non si sarebbe mai aspettata è che avrebbe vinto il programma. Ha tenuto la notizia nascosta fino alla finale trasmessa qualche giorno fa ma, ora che finalmente è stato reso tutto pubblico, ha voluto raccontare i retroscena dell'esperienza avventurosa e adrenalinica. Sui social, oltre a condividere delle foto inedite del viaggio in Asia, ha anche fatto riferimento al motivo che l'ha spinta a prendere parte al programma: ecco la storia della Giapponesina.

Le parole di Chanel Totti dopo la vittoria a Pechino Express

"Siamo partiti senza sapere davvero cosa ci aspettasse. Pensavamo fosse solo un viaggio, una gara, un’avventura da raccontare. Ma Pechino Express ci ha tolto tutte le maschere. Ci ha messi alla prova quando eravamo stanchi, nervosi, affamati, persi", sono state queste alcune delle parole usate da Chanel Totti per descrivere l'incredibile esperienza nel noto programma di Sky. Insieme a Filippo Laurino ha fatto parte della coppia de I raccomandati, dando prova di grande forza e ironia. Ora che tutto è finito ha voluto condividere un primo piano sull'iconico zaino col suo nome, delle immagini di scena e dei meme che la riguardano diventati virali: di sicuro sarà un evento che difficilmente dimenticherà e non solo perché si è aggiudicata la vittoria. La figlia di Ilary Blasi ha inoltre raccontato che prima ancora di essere ingaggiata aveva avuto un "segnale" del percorso che avrebbe affrontato.

La carta della Giapponesina al Mercante in Fiera

La storia della carta della Giapponesina al Mercante in Fiera

Era Natale 2025 quando Chanel Totti, giocando a Mercante in Fiera con la famiglia, vinse il primo premio con la Giapponesina, una carta rarissima. Sebbene a primo impatto sembrasse un dettaglio poco importante, dopo poche settimane si è trasformato in qualcosa di speciale: è stato una sorta di "presagio". La figlia di Ilary ha infatti dichiarato: "Ho sempre creduto nei segni e nelle piccole connessioni che la vita ci manda. In quel momento l’ho sentito come un piccolo presagio, quasi un messaggio del destino. E oggi, ripensandoci, mi piace credere che quella fortuna abbia davvero segnato l’inizio di qualcosa di speciale". Insomma, la carta della Giapponesina è stato l'inizio di un percorso che l'ha portata ad affrontare un viaggio wild in Asia, a raggiungere la notorietà televisiva e a trionfare nel gioco. Cosa potrebbe chiedere di più?