Kate Middleton e il regalo di Natale “folle” che fece a Harry prima del matrimonio

Fino a prima dell’arrivo di Meghan Markle, Kate Middleton e il principe Harry condividevano un rapporto molto speciale, tanto che la principessa fece al cognato un regalo di Natale davvero ironico e divertente: ecco di cosa si tratta.

Il Natale è una festa a cui la Royal Family britannica è molto legata e non sorprende che ogni anno rispetti una tradizione ben precisa: quella di riunirsi a Sandringham tra banchetti, decorazioni e regali. Quest'anno l'usanza si ripeterà ancora una volta, anche se non ci saranno dei "pezzi importanti", dall'ex principe Andrea ai figli della regina Camilla, fino ad arrivare a Harry e Meghan (che ormai da anni trascorrono le feste in America). Prima dell'arrivo di Meghan, però, il principe era letteralmente l'anima della festa e condivideva con la cognata Kate Middleton un rapporto davvero speciale.

Il regalo contro l'etichetta di Kate Middleton

Prima del matrimonio con Meghan Markle, il principe Harry e Kate Middleton erano molto legati e a dimostrarlo è il regalo che quest'ultima gli fece durante uno dei tanti Natali a Sandringham. All'epoca il fratello di William non solo era single ma finiva anche spesso sulle riviste di gossip, dunque Kate lo sorprese con un gadget folle e divertente che andava contro le classiche regole dell'etichetta. Di cosa si tratta? Di un Grow Your Own Girlfriend Kit, un vero e proprio kit per creare la propria fidanzata su misura. All'apertura del dono tutti i mebri della famiglia, regina Elisabetta II compresa, non poterono fare a meno di ridere, a prova del fatto che il pensierino era stato spontaneo, spiritoso e soprattutto ben gradito.

La tradizione dei regali reali

Kate Middleton non pensò a un regalo tanto folle per caso, semplicemente si adeguò alla perfezione al mood delle feste in casa Windsor. Ogni anno, infatti, a Sandringham i membri della famiglia reale hanno l'abitudine di scambiarsi dei regali ben diversi da quelli "classici" come sciarpe, pigiami e pantofole. Al contrario, scelgono accessori scherzosi e originali, tutt'altro che lussuosi e sofisticati come si potrebbe pensare. L'allora Duchessa, dunque, decise di fare un pensiero davvero ironico a Harry, dando prova del fatto che con lui condivideva un rapporto molto intimo, tanto da essere considerata una sorta di sorella maggiore. Oggi le cose sono cambiate e i due sono molto distanti. In quanti, però, sognano ancora una reunion dei "favolosi 4"?