A che ora si affaccia Papa Francesco dal Gemelli e dove vederlo: subito dopo le dimissioni Dopo 38 giorni di ricovero, Papa Francesco è pronto a lasciare il Policlinico Gemelli. Tornerà a Santa Marta dove dovrà comunque seguire un percorso di riposo e recupero. Poco prima – in concomitanza con l'Angelus – si affaccerà dalla finestra dell'ospedale per un saluto e la benedizione ai fedeli.

A cura di Biagio Chiariello

Papa Francesco sarà dimesso oggi, domenica 23 marzo, dal Policlinico Gemelli di Roma dopo oltre un mese di ricovero a seguito di una polmonite bilaterale. Il Pontefice ha trascorso questo periodo sotto stretta osservazione medica, ricevendo cure e attenzioni per la sua ripresa. Ma ora è pronto a lasciare l’ospedale e a fare ritorno alla sua residenza in Vaticano, a Casa Santa Marta, dove dovrà comunque osservare un periodo di riposo e convalescenza.

L'annuncio è stato dato nel pomeriggio di ieri, in un briefing con la stampa, convocato all'ultimo momento. "La buona notizia che aspetta tutto il mondo è che domani il Santo Padre è in dimissione, tornerà a Santa Marta", le parole del prof. Sergio Alfieri, responsabile dell'equipe medica che ha avuto in cura il Papa al Policlinico Universitario.

A che ora si affaccia il Papa dal Gemelli

Prima di rientrare in Vaticano, Bergoglio si affaccerà a mezzogiorno da una delle finestre del decimo piano dell’ospedale romano per rivolgere un breve saluto e impartire la benedizione ai fedeli. L’appuntamento coinciderà con la recita dell’Angelus – quindi intorno a mezzogiorno – un momento significativo che il Papa non ha voluto rinunciare a condividere con i presenti e con chi seguirà la diretta attraverso i media.

Si prevede la presenza di numerosi fedeli e curiosi all’esterno del Policlinico per assistere all’evento, così come del personale sanitario che in queste settimane si è preso cura del Pontefice. È possibile che il Papa esprima parole di gratitudine nei confronti dei medici, degli infermieri e di tutti coloro che lo hanno assistito durante la degenza.

Dove seguire il momento in diretta

L’evento sarà trasmesso in diretta sui principali canali di informazione, tra cui Rai, Mediaset e TV2000, oltre che sulle piattaforme digitali del Vaticano, come Vatican News e i profili ufficiali della Santa Sede sui social. Anche le testate online e le emittenti all-news seguiranno l'uscita del Pontefice con aggiornamenti in tempo reale.

Per chi si trova nei pressi del Gemelli, sarà possibile assistere di persona mantenendo le indicazioni di sicurezza previste.