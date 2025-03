Caso Lacerenza, la provocazione di Corona: “Il video in cui faccio sesso nella gintoneria lo pubblico io”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Fabrizio Corona entra a gamba tesa nel caso di Davide Lacerenza. Il cinquantenne si è recato sotto casa dell'uomo che attualmente è agli arresti domiciliari. Lacerenza, infatti, è indagato, insieme a Stefania Nobile per un presunto giro di droga e prostituzione nella sua gintoneria. Intanto, nella trasmissione La Zanzara, una escort ha fatto delle insinuazioni su Fabrizio Corona. A suo dire, l'ex paparazzo sarebbe tra coloro che frequentavano il locale e incontravano donne. L'imprenditore ha replicato con una provocazione: "Il video in cui faccio l'amore nella gintoneria lo pubblicherò io". Ma andiamo con ordine.

Cosa ha detto la escort su Fabrizio Corona

Una escort menzionata negli atti, Elena, è intervenuta nella trasmissione radiofonica La Zanzara per dare la sua versione sul caso Davide Lacerenza e Stefania Nobile. Nel corso dell'intervista ha fatto riferimento a Fabrizio Corona. La donna sostiene che ci siano dei video del cinquantenne nella gintoneria dello scandalo:

I video che ci sono, gli unici che ci sono, sono proprio di Corona che fa quello di cui accusa gli altri, in gintoneria.

Cruciani è intervenuto e l'ha interrotta: "Questa ve la vedete voi. A me di queste cose qua, chi fa quello, chi fa quell'altro non me ne frega niente".

La replica di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona non si è di certo lasciato impressionare dalle accuse. Al contrario, ha replicato con tono divertito e ha lanciato una provocazione. In un reel pubblicato sul profilo Instagram di Falsissimo ha fatto sapere:

Vi ho detto che dico tutto, che faccio tutto, che sono tutto. Esclusiva clamorosa. Il video di Davide Lacerenza, mio mentre faccio l'amore, che ha lui gliel'ho trafugato, me lo sono preso e ora, per la gioia di tutte voi, ve lo faccio vedere.

E ha aggiunto: "Nello speciale sulla Gintoneria, oltre alle numerose esclusive, sveleremo un reato nel reato che non è ancora stato contestato a Davide Lacerenza: un utilizzo illecito di materiale video con cui ricattava i suoi clienti. Lo ha fatto anche con me, due giorni fa, quando sono andato a trovarlo a casa. A differenza degli altri, io racconto sempre la verità".