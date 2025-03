Caso Gintoneria, Fabrizio Corona si presenta sotto casa di Davide Lacerenza ai domiciliari: lui chiama la Polizia

video suggerito

Ieri pomeriggio Fabrizio Corona si è presentato per "un'intervista" sotto casa di Davide Lacerenza, che si trova ora agli arresti domiciliari dopo l'indagine sui giri di prostituzione e droga attorno al suo locale notturno, la Gintoneria di Milano. Secondo gli inquirenti Lacerenza e la socia in affari Stefania Nobile avrebbero offerto ai ricchi clienti del locale "pacchetti all inclusive" dai 3mila ai 10mila euro a base di escort, dosi di stupefacenti e bottiglie di alcolici.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 6 marzo, Fabrizio Corona è andato sotto casa di Lacerenza, un appartamento al piano terra in zona stazione Centrale, per intervistarlo. L'imprenditore però sarebbe stato infastidito dalla visita e avrebbe chiamato il 112 chiedendo l'intervento della Polizia. Gli agenti sono arrivati attorno alle 18:00 con alcune volanti ma non sono riusciti a intercettare l'ex paparazzo. La Polizia ha quindi ascoltato la testimonianza di Lacerenza che però, almeno per il momento, avrebbe deciso di non presentare querela.

Lacerenza e Nobile si trovano ora agli arresti domiciliari con le accuse di autoricilaggio e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il proprietario della Gintoneria è indagato anche per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'inchiesta risulta coinvolto anche Davide Ariganello, braccio destro di Lacerenza. Gli indagati sono ora in attesa degli interrogatori di garanzia. La figlia di Wanna Marchi sarà sentita martedì e il suo avvocato, Liborio Cataliotti, ha già anticipato a Fanpage.it di avere intenzione di presentare ricorso contro la misura cautelare decisa dal gip.