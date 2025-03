video suggerito

Caso Gintoneria, l’avvocato di Stefania Nobile: “Chiederemo la revoca dei domiciliari dopo l’interrogatorio” Liborio Cataliotti, avvocato di Stefania Nobile, ha detto a Fanpage.it di avere intenzione di fare ricorso contro gli arresti domiciliari dopo l’interrogatorio di garanzia che si svolgerà martedì. Secondo la Procura di Milano, Nobile e Davide Lacerenza avrebbero fornito “pacchetti” di escort, droga e champagne ai clienti della Gintoneria, celebre locale notturno milanese. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

L'avvocato Liborio Cataliotti ha fatto sapere a Fanpage.it di avere intenzione di chiedere al tribunale del riesame la revoca degli arresti domiciliari per la sua assistita, Stefania Nobile, indagata insieme a Davide Lacerenza nell'inchiesta della Procura di Milano sulla Gintoneria, il celebre locale notturno in via Napo Torriani. "Dopo l'interrogatorio che si svolgerà martedì – ha spiegato il legale – depositeremo il ricorso al tribunale della libertà".

Secondo quanto ricostruito dalla pm Francesca Crupi e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, Davide Lacerenza e la "socia occulta", nonché ex compagna, Stefania Nobile avrebbero offerto ai ricchi clienti della Gintoneria pacchetti di "servizi all inclusive" a base di escort, cocaina e champagne d'annata. Una serata costava in media tra i 3mila e i 1omila euro, ma alcuni frequentatori sono arrivati a pagare anche molto di più. Tra questi anche S.S., ricco rampollo di una facoltosa famiglia milanese, che in tre anni avrebbe versato alla società di Lacerenza più di 641mila euro, arrivando a pagare anche 70mila euro per una sola notte.

I clienti potevano scegliere se trascorrere queste serate nel privé della Gintoneria, la Malmaison, il "locale rosa" adiacente all'attività ed esclusivamente dedicato a consumare le prestazioni sessuali, oppure se farsi recapitare il servizio a domicilio, consegnato da Lacerenza e dal suo "rider" di fiducia, il braccio destro Davide Ariganello, che per questa attività otteneva mance anche da 5mila euro.

Fino a questo momento la Procura di Milano e la Guardia di Finanza hanno identificato otto escort coinvolte nel giro di prostituzione attorno alla Gintoneria, ma gli inquirenti sospettano che possano essere anche di più. Lacerenza, Nobile e Ariganello sono finiti agli arresti domiciliari con le accuse di autoriciclaggio e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il primo risulta indagato anche per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.