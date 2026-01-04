Incidente a Milano, muore il ristoratore Fabrizio Mele: stava per aprire un nuovo locale all’ex Gintoneria di Lacerenza

Fabrizio Mele, ristoratore dell’Angolo di Napoli e Ciccio Pizza, è morto in un incidente in moto a Milano. Gravissima la fidanzata. Aveva rilevato il locale gemello della Gintoneria.

Fabrizio Mele, morto nell’incidente a Milano.

Terribile incidente nella giornata di ieri, sabato 3 gennaio 2026 a Milano, fra via Sforza e piazza Francesco Carrara fra una moto Honda Xadv e un suv Cupra Formentor. Lo schianto è stato violentissimo e ad avere la peggio sono stati i due ragazzi in sella alla Honda. Si tratta di Fabrizio Mele, imprenditore e ristoratore napoletano attivo a Milano e della sua fidanzata: il primo è morto sul colpo. Per lui non c'è stato niente da fare. Gravissima, invece, la fidanzata che si trova ancora all'ospedale Niguarda in gravi condizioni, ancora in codice rosso.

Fabrizio Mele aveva 37 anni e lavorava come ristoratore: suoi l'Angolo di Napoli e Ciccio Pizza. Inoltre aveva da poco rilevato gli spazi una volta occupati da La Malmaison, il privè connesso alla Gintoneria di Davide Lacerenza chiuso mesi fa in zona stazione Centrale.

Il terribile incidente a Milano: morto sul colpo Fabrizio Mele

I fatti, come anticipato, risalgono alla giornata di ieri quando, in tarda mattinata, verso le 12.30, all'incrocio tra via Sforza e piazza Francesco Carrara, c'è stato un violento impatto fra una Honda Xadv e una Cupra Formentor. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi del pronto soccorso sanitario e la polizia locale che ha svolto i rilievi del caso e che ha cercato di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Lo scontro è stato violentissimo ed è avvenuto in prossimità di un semaforo: gli inquirenti non escludono che l'incidente possa essere stato causato dalla mancata precedenza.

L'arrivo dei soccorsi: come sta la fidanzata di Fabrizi Mele

Sul luogo dello schianto, come anticipato, sono arrivati immediatamente i caschi bianchi e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Sono stati loro a precipitarsi verso i due giovani in moto. I soccorritori hanno trasportato d'urgenza Fabrizio Mele, 37 anni, in condizioni disperate verso l'Humanitas di Rozzano. I tentativi di salvargli la vita si sono presto rivelati vani: non c'è stato niente da fare, è morto poco dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria. Al Niguarda, invece, è stata trasportata la fidanzata, ventiquattrenne, che si trova ancora in condizioni critiche.

L'addio a Fabrizio Mele: messaggi di cordoglio sui social network

"Caro amico mio adesso sei un Angelo ma sono senza parole", scrive qualcuno sui social network dopo aver appreso della tragica morte del ristoratore. "Che la terra ti sia lieve riposa in pace amico", aggiunge un altro.