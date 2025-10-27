Davide Lacerenza dopo il patteggiamento: “Avevo perso il controllo, ero caduto nel mondo della tossicodipendenza”

Davide Lacerenza durante i primi interrogatori

"Avevo perso il controllo": sono queste le prime parole utilizzate da Davide Lacerenza, l'ormai ex noto proprietario della Gintoneria, durante l'ultima ospitata al podcast Gurulandia. Lacerenza, solo alcuni giorni fa, ha patteggiato una pena a quattro anni e otto mesi proprio per l'inchiesta che ha scoperchiato un giro di droga e prostituzione all'interno del suo locale milanese. L'uomo potrà chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali.

Le sue ultime dichiarazioni

Lacerenza, dopo aver affermato di essere dispiaciuto per avere dato un'immagine sbagliata soprattutto a chi lo conosceva, ha spiegato che dopo quindici anni di attività nel mondo della ristorazione e movida milanese, è caduto in quello della tossicodipendenza: "Da lì è cambiato tutto, pensavo di poterla gestire e invece piano piano ti prende sempre più. Non vedi più famiglia, più nulla e hai deliri di onnipotenza". E, in un certo senso, lascia intendere che sarebbe stato proprio l'uso della droga a permettergli di costruire un personaggio sopra le righe, fatto di eccessi e deliri.

E, infatti, sono molto noti i suoi video in cui "lava" auto di lusso utilizzando bottiglie di champagne. O in cui mostrava lussi estremi, soldi, piatti costosi e sempre circondato da giovani e giovanissime. Un delirio di onnipotenza, come lui stesso lo ha definito, che è durato fino al 4 marzo 2025, data in cui le forze dell'ordine hanno chiuso il locale di via Napo Torriani e disposto gli arresti per lui, Stefania Nobile (ex fidanzata e che gestiva la parte amministrativa del locale) e dell'ex braccio destro di Lacerenza, Davide Ariganello.

L'arresto e le accuse

Il 4 marzo 2025 gli inquirenti di Milano hanno infatti deciso di chiudere il locale e disporre gli arresti domiciliari per i tre. Lacerenza e Nobile sono stati accusati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e autoriciclaggio. Lacerenza inoltre anche di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Per gli investigatori della Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura di Milano, insieme al braccio destro Ariganello hanno organizzato serate a base di droga, alcol ed escort per i ricchi clienti che erano disposti a pagare cifre spropositate. Non solo. Hanno organizzato dei veri e propri "pacchetti Glovo" , cioè consegne a domicilio, sempre a base di alcol, droga ed escort che venivano consegnati a casa dei clienti.

Clienti di un certo tipo che avrebbero speso centinaia di migliaia di euro. Uno di loro avrebbe speso in tre anni oltre 640mila euro. E proprio da un bonifico di questo rampollo milanese, emesso con causale "champagne", che la Guardia di Finanza è riuscita a risalire a quello che accadeva nel locale e nel privèe La Mailmoson dove, oltre a piatti di droga e fiumi di champagne, erano presenti diverse escort che, come mostrato poi nelle carte degli inquirenti, sono state assoldate proprio da Lacerenza con la complicità di Nobile e Ariganello.

Il patteggiamento

Dopo mesi e mesi in cui si è discusso di quanto accadeva alla Gintoneria e in generale nel mondo della movida milanese, fatta di eccessi ed esagerazioni, si è arrivati alla chiusura di questo caso. Nei giorni scorsi, infatti, Lacerenza e Nobile hanno patteggiato. Lacerenza ha patteggiato quattro anni e otto mesi e potrà chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali. Nobile, invece, ha patteggiato tre anni, ma la sua pena è stata convertita in lavori di pubblica utilità. Non solo. Sono stati condannati al pagamento di un risarcimento di 900mila euro. La cifra è stata stabilita prendendo in considerazione il valore delle bottiglie di alcolici e champagne che andranno all'asta, degli arresti dei locali sequestrati e del denaro trovato sui conti dei due.