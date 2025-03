Dalle televendite alle accuse per prostituzione: chi è Stefania Nobile e perché è stata nuovamente arrestata

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Stefania Nobile (foto da LaPresse)

Stefania Nobile, figlia della televenditrice Wanna Marchi, si trova agli arresti domiciliari dalla mattinata di oggi, martedì 4 marzo. La 60enne è accusata, a vario titolo insieme all'ex compagno Davide Lacerenza e il suo braccio destro Davide Ariganello, di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Stando a quanto ricostruito dalle indagini della guardia di finanza, Nobile sarebbe formalmente una dipendente de ‘La Gintoneria di Davide‘ di via Napo Torriani, ma in realtà sarebbe socia occulta dell'azienda finita al centro dell'inchiesta su un presunto giro di prostituzione e traffico di sostanze stupefacenti.

L'esordio in tv e l'arrestato per truffa con la madre Wanna Marchi

Nobile è nata a Bologna nel 1964, figlia di Wanna Marchi e del suo primo marito Raimondo Nobile. Ha esordito nel mondo delle televendite nel 1983 al fianco di sua madre, che aveva già uno spazio tutto suo su Rete A: il ‘Wanna Marchi Show‘. Dopo un inizio da spalla, Nobile era riuscita a ottenere sempre più spazio e credibilità tre i telespettatori grazie al tono di voce e alla gestualità.

L'attività, però, è terminata quando è stata arrestata il 24 gennaio 2002, insieme alla madre, per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all'estorsione. Nobile, infatti, faceva parte delle società Ascié srl e Anidene srl e si sarebbe occupata per diverso tempo del coordinamento degli addetti al centralino della trasmissione televisiva che materialmente eseguivano le truffe.

Il 4 marzo 2009 Nobile è stata condannata in via definitiva dalla Corte suprema di Cassazione a 9 anni e 4 mesi di reclusione, pena che ha finito di scontare nell'ottobre del 2013.

La carriera da imprenditrice di Stefania Nobile

Una volta tornata in libertà, Nobile ha ripreso l'attività di imprenditrice aprendo tre locali in Albania, tra Tirana e Durazzo. Insieme alla madre, è tornata anche a fare alcune apparizioni in tv arrivando quasi a partecipare al reality show ‘L'Isola dei Famosi‘ nel 2017, prima di un ripensamento dei dirigenti in seguito alle polemiche. Nel 2022 la 60enne ha preso parte al documentario ‘Wanna', il lungometraggio dedicato alle vicende televisive e processuali di Wanna Marchi.

L'inchiesta su ‘La Gintoneria' di Davide Lacerenza

Nobile avrebbe iniziato a lavorare per Lacerenza nel 2011, quando era in semi libertà, nel bar-ristorante ‘La Malmaison' a Milano per poi seguirlo anche in ‘La Gintoneria di Davide'. Formalmente la 60enne figura come dipendente dalla società Ginto Eventi dell'ex compagno, ma secondo l'accusa ne controllerebbe la parte contabile e amministrativa. Inoltre, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, Nobile avrebbe usato la carta di debito intestata alla società per pagare viaggi con la madre Wanna Marchi in Albania, Turchia e a Miami.

Come appreso da Fanpage.it, il suo avvocato difensore, Liborio Cataliotti, ha escluso che la sua assistita "abbia favorito o sfruttato la prostituzione", come le viene contestato dalla Procura: "La sua colpa sarebbe, in quanto amministratrice di fatto del locale, di non avere impedito e aver tollerato pur essendone a conoscenza le attività illecite che sarebbero state praticate all'interno da altri". Il legale ha annunciato che farà "immediatamente istanza" al Tribunale del Riesame contro l'arresto.

Ha collaborato Giulia Ghirardi