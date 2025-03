Arrestati Stefania Nobile e l’ex compagno Davide Lacerenza: “Procuravano prostitute e droga ai clienti”

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Stefania Nobile (foto da LaPresse) e Davide Lacerenza (foto da Facebook)

Stefania Nobile e l'ex compagno Davide Lacerenza sono stati arrestati dal nucleo di polizia Economico finanziaria della guardia di finanza. Lo riporta Ansa, che spiega come secondo le indagini coordinate dalla Procura la figlia di Wanna Marchi e il titolare del locale vip di Milano Gintoneria, insieme a un terzo soggetto, avrebbero procurato ragazze e droga a una serie di clienti. I tre, che da questa attività avrebbero incassato notevoli guadagni, si trovano dalla mattinata di oggi, martedì 4 marzo, agli arresti domiciliari.

Stando a quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla pm Francesca Crupi con la procuratrice aggiunta Bruna Albertini, all'interno del locale Gintoneria di via Napo Torriani oltre a bevande di pregio e piatti gourmet i tre indagati avrebbero offerto ai clienti anche sostanze stupefacenti e la possibilità di usufruire di prestazioni sessuali rese da escort. Da queste attività, avrebbero ricavato profitti illeciti che sarebbero stati poi riciclati nell'attività commerciale.

L'inchiesta sarebbe partita proprio dagli accertamenti su Segnalazioni per Operazioni Sospette per l'approfondimento di ipotesi di riciclaggio e ha portato al sequestro di beni per un equivalente di oltre 900mila euro.

Dal 4 marzo Stefania Nobile, Davide Lacerenza e il "factotum" Davide Ariganello si trovano agli arresti domiciliari su disposizione della giudice per le indagini preliminari Alessandra Di Fazio. Le accuse, a vario titolo, sono di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La guardia di finanza ha anche posto sotto sequestro la Gintoneria.