"Il Papa è morto, se non è così mi ritiro", disse Corona. Dopo l'affaccio di Bergoglio rilancia: "Sicuri sia proprio lui?" Settimane fa Fabrizio Corona aveva dato Bergoglio per morto da mesi. Le immagini del Pontefice che parla ai fedeli smentiscono i complottismi sul suo conto ma Corona, anziché scusarsi, rilancia.

A cura di Andrea Parrella

È un mondo fantastico, quello in cui viviamo. Con la speranza che il sarcasmo di questa frase introduttiva sia chiaro al lettore, non c'è altro incipit possibile per parlare dell'effetto generato dalle immagini di questa mattina di Papa Francesco, che si è affacciato dalla sua stanza per mostrarsi ai fedeli dopo alcune settimane di cure in cui molti avevano temuto il peggio.

C'erano anche quelli che il peggio lo avevano previsto, anzi dato per assodato. "Il Papa è morto da due mesi. Se da qui ai prossimi cinque mesi uscirà un'immagine video dove parla dal vivo, io mi ritirerò a vita privata". Le ricordate queste ultime parole famose di Fabrizio Corona? Non è stato l'unico a soffiare sul fuoco di un complottismo legato alle condizioni di salute del Pontefice in questi ultimi mesi, ma le sue parole sono molto significative e offrono l'assist per una considerazione che va oltre il dileggio che si potrebbe fare delle sue parole. Cedere alla tentazione di deridere Fabrizio Corona e invitarlo a rispettare la sua promessa fatta significherebbe non capire il senso dell'entusiasmo con cui l'ex re dei paparazzi rivendica da settimane la titolarità di chi fa informazione vera e dell'enfasi con cui molti lo seguono.

Non si tratta solo di narcisismo, della necessità di Corona di essere al centro dell'attenzione e della spregiudicatezza con la quale pretende di imporre ciò che dice come verità assoluta. La più recente evoluzione di Corona prova più che altro l'evidenza di un fenomeno culturale caratterizzato dalla sfiducia verso i media tradizionali, una crisi del sistema dell'informazione in cui lui – e non solo lui – sta provando con scaltrezza a inserirsi per imporre se stesso come nuovo player in questo mondo. Il suo atteggiamento distruttivo, la delegittimazione costante dei media, dalla Tv ai giornali, unita alla fascinazione del mancato rispetto delle regole, tutto questo è in assoluta continuità con il motto di Elon Musk "voi siete i media", funzionale al racconto di sé come figura messianica. Corona come parte di una questione più ampia, insomma. Le immagini del Papa che si affaccia alla finestra dopo essere stato dato per morto nelle scorse settimane saranno utili a spegnere questa tendenza? La viralità del video in cui Corona dava Bergoglio per morto farebbe pensare di sì, ma quanto passerà prima che ci si dimentichi di questa balla? E soprattutto, Corona si scuserà o rilancerà? Basta guardare la prima storia su questa vicenda per avere la risposta.