Gaffe Rai: in onda la replica di "Da noi…a ruota libera" con collegamento su condizioni di Papa Francesco A "Da noi…a ruota libera" va in onda con una replica che include un collegamento sulle condizioni di Papa Francesco. E sui social monta la polemica.

Una circostanza che ha dell'incredibile. Nella giornata di ieri, domenica 29 giugno su Rai 1, durante la trasmissione "Da noi…a ruota libera" condotta da Francesca Fialdini, a un certo punto la conduttrice si collega con Ignazio Ingrao del Tg1 per un aggiornamento sulle condizioni di salute di Papa Francesco, che sarebbe poi scomparso un mese dopo. Quella in onda, infatti, era una replica del 2 marzo 2025, come mostra anche il sottopancia.

L'errore che non è passato inosservato

La gaffe è stata subito notata dai telespettatori più attenti, che hanno immediatamente segnalato sui social l'incongruenza della messa in onda. Sono stati in tanti, infatti, ad aver vissuto un vero e proprio straniamento provocato da un collegamento del genere, creando anche confusione tra i telespettatori nonostante ci fosse l'avviso "replica del 2 marzo 2025" accanto al logo del programma. Forse, poteva essere messa in onda la replica di un'altra puntata.

Il contesto del periodo televisivo

L'episodio mette in luce una delle criticità del cosiddetto "periodo di non garanzia" televisivo, quella fascia temporale in cui le emittenti non garantiscono agli investitori pubblicitari risultati specifici in termini di audience. Durante questi mesi, che solitamente vanno nelle settimane delle vacanze natalizie e in quelle estive, la programmazione tende a essere meno curata e spesso affidata a repliche. È proprio in questi periodi che i controlli editoriali possono risultare meno stringenti, con il rischio di episodi come quello di ieri. La differenza sostanziale rispetto al "periodo di garanzia" – quando gli investimenti pubblicitari sono più consistenti e l'attenzione alla qualità della programmazione massima – diventa così evidente.

Le reazioni dei social

Ciononostante, i social network si sono rapidamente riempiti di commenti e screenshot dell'episodio, con molti utenti che hanno sottolineato l'inadeguatezza di mandare in onda contenuti così datati. Tra questi anche il puntualissimo Marco Salaris aka SeeLallero che su X ha messo in onda proprio lo spezzone con il collegamento in diretta dal Gemelli di Roma.