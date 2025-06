video suggerito

Roberto Giacobbo torna con Freedom-Oltre confine: nella prima puntata un video inedito di Papa Francesco Torna in prima serata su Rete 4 da domenica 29 giugno, Freedom-Oltre il confine, programma di divulgazione di Roberto Giacobbo. Nella prima puntata di questa edizione, ci sarà una riflessione teologica inedita di Papa Francesco.

A cura di Ilaria Costabile

Da domenica 29 giugno su Rete 4 torna in prima serata Freedom-Oltre il confine, il programma condotto da Roberto Giacobbo, con nove puntate inedite in cui accompagnerà il pubblico alla scoperta di luoghi inesplorati, stanze nascoste dei palazzi più importanti d'Italia e racconterà le storie, misteriose e poco conosciute, che hanno attraversato la storia del nostro Paese. La sorpresa più grande, però, si avrà già nella prima puntata, con un video inedito di Papa Francesco, uno degli ultimi da lui registrato.

Il video inedito di Papa Francesco a Freedom-Oltre il confine

Un appuntamento davvero importante, quello di domenica 29 giugno, che apre la nuova edizione del programma di Roberto Giacobbo con un ospite davvero speciale. La puntata iniziale si apre mostrando le stanze segrete del Senato e raccontando la storia di Margherita d'Austria, conosciuta anche come Madama, ragion per cui l'edificio ha preso nel tempo il nome di Palazzo Madama. La figlia dell'imperatore Carlo V d'Asburgo ebbe modo di conoscere a fondo le teorie di Sant'Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù e Giacobbo ha voluto che a raccontare i segreti e la storia dei gesuiti fosse un protagonista d'eccezione, come racconta a Tv Sorrisi e Canzoni:

Ho girato un video a papa Francesco: mi serviva un teologo gesuita e lui ha accettato di rilasciare una dichiarazione apposta per noi. Si tratta del suo ultimo intervento inedito. Abbiamo realizzato il video in presenza lo scorso novembre, registrandolo con il cellulare. Io non sono inquadrato, ma si vede lui che attacca dicendo: “Roberto, mi dicono che vuoi parlare di Sant’Ignazio…”. È stato un dialogo sereno. Già lo avevo intervistato a Santa Marta per un documentario su Madre Teresa di Calcutta. Ci siamo rivisti per pochi minuti ed è stato bello

Di cosa parleranno le altre puntate di Freedom

In ogni puntata ci saranno luoghi e storie da scoprire, il più delle volte inedite, come racconta Giacobbo stesso al settimanale, svelando qualche anticipazione:

Abbiamo avuto le chiavi della Torre di Pisa e siamo saliti all’alba durante una tempesta, con tuoni e fulmini! Un’esperienza epica, ammetto di avere avuto un po’ di paura. Poi siamo saliti sulla cupola del Brunelleschi a Firenze e visitato stanze segrete del Duomo.