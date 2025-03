video suggerito

Corona insulta Lucarelli a teatro e mima un atto sessuale con la sua sagoma: “Non sono tranquilla, c’è aria tossica” Sono pesantissime le accuse che Fabrizio Corona ha rivolto a Selvaggia Lucarelli e al suo compagno durante lo spettacolo teatrale di Gurulandia. A denunciarlo proprio l’opinionista, che parla del clima difficile in cui vive: “Tira un’aria tossica e pericolosa, non mi sento affatto tranquilla”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

Offese, illazioni, attacchi a Selvaggia Lucarelli e al compagno. Fabrizio Corona senza freni durante la serata a teatro di Gurulandia, in scena sia a Milano che a Torino nei giorni scorsi, dove l'ex re dei paparazzi ha riservato commenti pesantissimi proprio a Lucarelli, che infatti ha denunciato la cosa sui social, facendo ascoltare alcuni audio e video della serata Gurulandia a teatro. Tra le clip pubblicate su Instagram anche un frammento della serata in cui Corona mima un atto sessuale con una sagoma della stessa Lucarelli.

Cosa ha fatto Corona in teatro

Le accuse di Corona a Lucarelli sono molto pesanti, vanno oltre le offese divenute note nelle ultime settimane, alludono anche al compagno Lorenzo Biagiarelli: "Una nota giornalista, la peggiore della tv italiana, sposata con uno che ha istigato la persona al suicidio. La conoscete?". Il pubblico in sala risponde all'incitamento con diversi "sì" urlati in coro, risate e applausi mentre Corona si sdraia sulla sagoma di Lucarelli.

Il commento di Selvaggia Lucarelli alle parole di Corona

Le storie postate su Instagram sono intervallate da diversi commenti, in cui contesta principalmente la scelta del teatro Nazionale di Milano di ospitare lo spettacolo: "Il prestigioso Teatro Nazionale a Milano. Per poi simulare ciò che immaginate, sdraiandosi sulla mia sagoma. Con un avvocato che ride, gente che ride e un teatro milanese con una storia e reputazione a disposizione. Ma questa è una parte minima di ciò che è successo tra insulti e bestemmie". Lucarelli prosegue così: "Ma sapete qual il problema? Non lui, che pagherà nelle sedi opportune. Ma il fatto che abbia fatto lo stesso al Teatro Alfieri di Torino. Che poi è ciò che fa normalmente sui social. E indovinate? Il suo show teatrale ha avuto doppia copertura giornalistica. Tutti a ridere, a rilanciare, a far finta di non vedere. Il solito rapper più famoso che crea per primo il mostro e tutti che assecondano. Nessuna copertura giornalistica su tutto il male che sta facendo alle persone e al sistema".

Secondo Lucarelli tira una brutta aria e prima poi "qualcuno si farà male". E aggiunge: "A quel punto, come sempre, arriveranno gli articoloni indignati e le inchieste". Poi il riferimento a sé e al compagno: "Ovviamente io e Lorenzo continuiamo con le denunce, anche se ieri a teatro gridava fiero che delle querele se ne fotte perché tanto se non hai niente non ti possono levare niente. Ricordate quello che vi dico, questa storia finisce male. Tira un'aria tossica e pericolosa, e francamente io non mi sento per niente tranquilla. Per il clima generale, perché questa persona deve alzare l'asticella per non andare in down e continuerà a farlo, finché qualcuno non si farà male". Quindi la conclusione: "Mi è pesato molto scriverne, ma basta far finta di niente. Per il resto io continuerò a non rispondere a tutte le falsità e agli insulti. Quello in altre sedi".

La risposta del Teatro Nazionale e le critiche di Lucarelli

Poco dopo Lucarelli pubblica anche uno screen del post di striminzite scuse del Teatro Nazionale, in cui si legge: "In relazione a diverse segnalazioni pervenuteci da parte dei nostri spettatori, presenti in sala mercoledì sera, ci scusiamo con chi non abbia condiviso i contenuti dello spettacolo andato in scena garantendo che in futuro porremo un'attenzione maggiore nella definizione della nostra programmazione". Così scrive la struttura, portando a immediata reazione di Lucarelli: "Ah perché invece c'è chi condivide insulti, bestemmie, offese, denigrazioni e cartonati. Ci piacerebbe sapere cosa pensa la direzione di un teatro prestigioso, non cosa pensi che possa pensare lo spettatore".