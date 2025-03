video suggerito

Botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli ed Enrico Mentana dopo lo show di Corona, poi il chiarimento Botta e risposta social tra Selvaggia Lucarelli ed Enrico Mentana, a seguito dello spettacolo di Fabrizio Corona in cui l’ex paparazzo insulta la giornalista. A seguito di una distrazione di Lucarelli, che ha menzionato il tg La7 erroneamente, c’è stato un battibecco poi chiarito con il direttore della testata. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo quanto è accaduto durante lo spettacolo teatrale in cui Fabrizio Corona ha insultato Selvaggia Lucarelli e il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, la scrittrice ha commentato la questione sui social contestando quelle testate che hanno dato spazio allo show senza condannare le parole a lei rivolte. Nel farlo, però, ha sbagliato a menzionare il Tg La7, condotto da Enrico Mentana, con il quale però, dopo un botta e risposta via social, c'è stato un veloce chiarimento.

I commenti di Selvaggia Lucarelli dopo lo show di Corona

Selvaggia Lucarelli, quindi, ha ripercorso la vicenda sui suoi social condannando Fabrizio Corona per quanto dichiarato sul suo conto e aggiungendo commenti alle testate che, pur riportando la notizia dello show dell'ex re dei paparazzi, non hanno menzionato la parte in cui l'imprenditore inveisce con insulti, anche piuttosto pesanti, contro la giornalista. Tra le testate citate c'è anche La7, di cui Lucarelli contesta l'operato scrivendo: "Ha rilanciato il video (tagliando la parte in cui mi dà della stronza grassa cicciona sposata con uno che ha fatto suicidare una persona) tessendo le lodi dello spettacolo", ma invece di taggare il profilo dell'emittente, poiché il video è stato caricato sul sito web del canale televisivo, ha menzionato il profilo ufficiale del TgLa7.

Il botta e risposta e il chiarimento tra Lucarelli e Mentana

Arriva, quindi, la risposta di Enrico Mentana direttore del telegiornale di La7 che pubblica un post sulla questione, sottolineando l'errore commesso dalla giornalista e, di fatti, scrive:

Selvaggia Lucarelli invita il mio tg a vergognarsi per una vicenda della quale non si è mai occupato. Capisco lo stress, ma in questi casi almeno le scuse sarebbero doverose da parte sua.

Immediata la contro risposta nelle stories di Lucarelli: "Caro direttore, ho taggato il tg anziché La7. Bastava segnalarmelo e magari dirsi dispiaciuto perché il sito della ‘sua' tv offre spazio a questo schifo, anziché fare il post parlando di mio ‘stress' (perché si sa, noi donne siamo anche un po' isteriche)". Dopo questo botta e risposta via social, però, la situazione si è risolta in maniera civile e pacifica, come ha spiegato Selvaggia Lucarelli in una storia su Instagram, a seguito della quale il direttore ha anche cancellato il suo post:

Io ed Enrico Mentana ci siamo sentiti al telefono e ci siamo chiariti. Ho taggato per errore il tg de La7 (era il sito), lui ha provato a contattarmi ma aveva un mio vecchio numero. È stato molto affettuoso e non ci sono strascichi di alcun tipo.