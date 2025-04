video suggerito

Parietti su Selvaggia Lucarelli: "Non è all'altezza della sua intelligenza, dovrebbe partorire qualcosa di meglio" Nel secondo appuntamento di Obbligo o Verità, il nuovo talk show condotto da Alessia Marcuzzi, Alba Parietti ha chiesto di poter replicare ad alcune precedenti affermazioni di Selvaggia Lucarelli: "L'intelligenza si vede nella sua applicazione, la sua è quella di sput***are regolarmente il prossimo".

A cura di Sara Leombruno

In occasione del secondo appuntamento di Obbligo o Verità, il nuovo talk show condotto da Alessia Marcuzzi, Alba Parietti ha chiesto di poter replicare alle affermazioni che Selvaggia Lucarelli aveva espresso nei suoi confronti durante la prima puntata: "Io considero Lucarelli una donna intelligentissima, ma l’intelligenza si vede soprattutto nella sua applicazione. La sua è quella di sput**nare regolarmente il prossimo".

Le parole di Selvaggia Lucarelli su Alba Parietti

Tra le due non scorre buon sangue da quando, nel 2017, la showgirl partecipò a Ballando con le Stelle. In quell'edizione, Lucarelli era già tra le giudici e i loro botta e risposta sfociarono spesso in vere e proprie discussioni. In una puntata in particolare, la giurata si era scagliata contro di lei, rispondendo ad alcuni suoi attacchi sui social: "Durante la settimana scrive che io sono acida, frustrata, becera e molestatrice, poi viene qui e dice che si sente offesa". Al tempo, Parietti sbottò e rispose: “Ma cosa stai dicendo, ti denuncio. Basta, ti proibisco! Tu sei una mitomane pericolosa, sei una buffona. Una buffona insopportabile".

In tribunale, le due ci sono finite davvero e proprio quella frase è stata ripescata da Alessia Marcuzzi la scorsa settimana a Obbligo o Verità. Visto che Lucarelli era ospite, l'aveva commentata, dicendo: "Questa frase era talmente ridicola… ma ti pare che una mi dica ‘ti proibisco di parlare’? Era una roba così assurda che è diventata un meme virale".

La replica di Alba Parietti

La showgirl ha chiesto alla produzione di poter intervenire nella puntata del 1 aprile per replicare. "Le cose, come le descrive lei, sono mistificate", ha esordito. Parietti sostiene che in quell'occasione non le diede della mitomane per i suoi giudizi sul ballo: "Do della mitomane a una che ha infierito su altre cose che erano cose personali, quindi il ballo non c’entrava proprio niente. Non ho parlato di lei come giurata del programma. Non mi piace la mistificazione". La showgirl ha poi aggiunto: "La considero una donna intelligentissima, ma l’intelligenza si vede soprattutto nella sua applicazione. La sua applicazione è quella di sput***are regolarmente il prossimo, quindi io lo trovo non all’altezza della sua intelligenza, perché a quest’ora dovrebbe partorire qualcosa di meglio".