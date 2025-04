video suggerito

Selvaggia Lucarelli sul figlio Leon: “Sono una madre canguro, ti do un calcio nel c*** e vai a lavorare” Selvaggia Lucarelli, in un’intervista rilasciata a Hot Ones, ha parlato del rapporto con il figlio e di come ha reagito quando Leon le ha comunicato che intendeva lasciare gli studi. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Daniela Seclì

Selvaggia Lucarelli, ospite di Hot Ones, si è raccontata ai microfoni di Alessandro Cattelan. Così, ha tracciato un ritratto inedito e privato. Dopo avere annunciato le nozze con Lorenzo Biagiarelli, ha parlato del rapporto con il figlio Leon e di come ha reagito quando le ha comunicato che avrebbe smesso di studiare per andare a lavorare:

Vive con il gatto e la fidanzata. Non segue le mie orme, le ha cancellate completamente. Mio figlio mi somiglia per il sarcasmo, per il disincanto, nulla lo affascina, vede sempre il difetto da tutte le parti. Vede la magagna, non si gode mai niente fino in fondo. Non gli interessa minimamente quello che faccio, non gliene frega niente, a malapena sapeva che fossi a Sanremo. Non mi ha mandato un messaggio quella settimana, non mi ha chiesto come è andata.

Selvaggia Lucarelli parla del rapporto con il figlio Leon

"È abbastanza anaffettivo. Questo non significa che non abbia sensibilità, ce l'ha a modo suo": ha spiegato Selvaggia Lucarelli parlando di Leon, il figlio nato dalla relazione con Laerte Pappalardo. La giornalista ha confidato che a malapena il figlio sa la sua data di nascita: "Per i miei 50 anni mi ha mandato un messaggio il giorno dopo". Quindi ha raccontato come ha reagito quando Leon le ha comunicato la decisione di lasciare gli studi:

Non ama lo studio, quindi a un certo punto mi ha detto: "Non voglio più studiare". Grande dolore per me. Pensava di non studiare e di rimanere a casa. A quel punto gli ho fatto capire con leggerezza e delicatezza che doveva andare via di casa. Voleva andare a lavorare, ma rimanere in casa. Gli ho detto: "Vai a lavorare, ma ti guadagni da vivere". Ero in attesa che affittasse la casa, non la affittava e allora gliel'ho trovata io.

Leon Pappalardo fa il cameriere: "Mi dà soddisfazione perché gli piace lavorare"

Leon Pappalardo è interessato al mondo della ristorazione e, dunque, ha iniziato a muovere i primi passi nell'ambiente partendo dal basso: "Fa il cameriere. Fa molto ridere che fino all'altro ieri fosse l'antisistema, l'anticapitalista, l'anarchico che lanciava la vernice e ora lavora nella pizzeria di un noto imprenditore italiano e porta la pizza al tavolo ai privilegiati del mondo". Selvaggia Lucarelli ha anche aggiunto di essere rimasta piacevolmente sorpresa dall'amore per il lavoro che Leon sta dimostrando:

Molti pensano che io sia una madre chioccia, ingombrante, mentre la verità è che io sono una mamma canguro, ti do un calcio nel c**o e vai a lavorare. In questo senso, lui mi sta dando soddisfazioni perché gli piace lavorare. Il mio terrore era che fosse lavativo e non gli andasse né di studiare, né di lavorare. Vive con la fidanzata. E io sono in balia di questa roba qua, del sapere come sta, sta a un chilometro da casa mia e non lo vedo magari per un mese perché non mi telefona, non mi manda un messaggio, non so niente di lui. Per vederlo, io e suo padre andiamo a mangiare la pizza dove lavora.

E ha ironizzato: "Mi rendo conto che ho parlato del rapporto tra me e mio figlio come il rapporto tra due mostri. Lui che non mi ca** e io che lo butto fuori di casa".

Selvaggia Lucarelli: "Ho pianto tre giorni quando Leon ha lasciato la fidanzata"

Infine, Selvaggia Lucarelli ha confidato che si era particolarmente affezionata alla fidanzata che Leon ha avuto dai quindici ai diciotto anni, tanto da soffrire quando il figlio l'ha lasciata:

Io amavo follemente la sua prima fidanzata. Lui è stato dai 15 ai 18 anni con lei. Era la figlia femmina che non ho mai avuto. Quando l'ha lasciata, lo ha fatto con una freddezza chirurgica: "Basta è finita, le voglio bene ma non la amo più". Ho ricevuto questa comunicazione mentre ero in vacanza in Cina. Ho trascorso tre giorni a piangere. Poi dite che Selvaggia Lucarelli è cattiva.