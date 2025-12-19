Adinolfi attacca Selvaggia Lucarelli: “Accusi Corona, ma avete fatto suicidare la povera gente”. Immediata la querela

Mario Adinolfi critica Selvaggia Lucarelli per il suo articolo sulla vicenda Signorini sollevata da Corona. Il giornalista accusa Lucarelli di criticare il metodo Corona dopo avere utilizzato per anni la stessa metodologia e chiama in causa la vicenda Pedretti, ormai archiviata. Poco dopo arriva la notizia di querela e Adinolfi se ne lamenta pubblicamente: “Fa ciò che agli altri rimprovera”.

Mario Adinolfi contro Selvaggia Lucarelli e si va per vie legali. La vicenda sollevata da Fabrizio Corona sul caso Signorini provocano un involontario effetto a catena che coinvolge il giornalista e blogger italiano, ex concorrente dell'Isola dei Famosi, e la giornalista nonché giurata a Ballando con le Stelle.

Perché Mario Adinolfi ha attaccato Selvaggia Lucarelli

Tutto è nato dal commento di Lucarelli alla vicenda Signorini pubblicato sulla sua newsletter. Un articolo fortemente critico nei confronti di Corona e del metodo da lui utilizzato per raccontare questa vicenda. Un approccio che le è stato contestato proprio da Adinolfi, il quale ha sottolineato con tono critico un particolare passaggio dell'articolo, in cui Lucarelli critica a Corona di esporre a pubblico ludibrio i soggetti che finiscono al centro delle sue inchieste.

Così Adinolfi si è espresso nel merito sui social: "Capisco che Selvaggia voglia andare a lavorare a Mediaset per massimizzare la paga, ma rimproverare a Fabrizio Corona di ‘esporre al pubblico ludibrio' gente potente e con un pelo sullo stomaco alto così, quando lei e il fidanzato hanno eletto a sistema l’esposizione al pubblico ludibrio di chiunque mettessero nel mirino, mi pare un po’ troppo". Adinolfi ha quindi aggiunto: "Avete fatto suicidare la povera gente per averla esposta al pubblico ludibrio, avete devastato carriere e imprese: adesso Selvaggia te la prendi con Corona che attacca carte alla mano uno degli uomini più potenti d’Italia, ricco da far schifo, che sommergerà tutti di querele pagando gli avvocati più forti di Milano? Dai, il posto ben pagato Piersilvio te lo dà lo stesso, l’intervista a Verissimo già l’hai avuta, risparmiati l’effetto del bue che dà del cornuto all’asino. Almeno Fabrizio Corona se la prende coi potenti veri, non con una ristoratrice che faticava a tenere in piedi i conti".

La vicenda di Giovanna Pedretti, archiviate le indagini nel 2024

Il riferimento di Adinolfi è evidentemente rivolto alla vicenda del suicidio della ristoratrice Giovanna Pedretti, che tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 è stata strumentalizzata per attaccare proprio Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli, individuati impropriamente come presunti responsabili del gesto della donna. Una vicenda, quella dell'indagine sull'istigazione al suicidio, archiviata a metà del 2024.

La querela di Lucarelli e la risposta di Adinolfi

A poche ore di distanza è arrivato, puntuale, l'annuncio di querela da parte di Lucarelli e Biagiarelli. Una comunicazione che Adinolfi non esita a rendere pubblica, approfittando per attaccare nuovamente Lucarelli: "Fa ciò che agli altri rimprovera". E aggiunge: "Mantengo il punto e dimostrerò a colei che pensa di potersi ergere a giudice di tutto e di tutti come fossimo in una infinita puntata di Ballando, che i due pesi e le due misure sono intellettualmente disonesti e il diritto di critica può valere persino contro di lei".