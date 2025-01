“Antonella Elia sospesa dalla Rai, tensioni con la produzione”, l’ultima indiscrezione sull’inviata di Citofonare Rai2

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

L'inviata di Citofonare Rai 2, Antonella Elia, sarebbe stata sospesa dalla Rai a causa di alcune tensioni con un membro della produzione. A riportare il retroscena è TvBlog, che parla di un momentaneo stop forzato dell'opinionista e showgirl. La questione, apparentemente delicata, riguarderebbe una discussione avvenuta per futili motivi, poi degenerata, con un membro della produzione Rai.

Perché Antonella Elia sarebbe stata sospesa dalla Rai

Nella puntata di domenica scorsa, Elia si trovava a Cortina per realizzare un servizio per Citofonare Rai 2, il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego. A documentare tutto era stata la stessa inviata, che sul suo profilo Instagram aveva condiviso delle foto che la ritraevano tra le montagne, con tanto di didascalia: "Grandi emozioni a Cortina D’Ampezzo, ho seguito le gare di sci". Al ritorno della registrazione, tuttavia, nella strada verso Roma, secondo TvBlog ci sarebbero state alcune tensioni, dettate da futili motivi, tra lei e una persona che lavora nella produzione del programma, la cui identità è al momento sconosciuta. Un episodio che avrebbe portato l’azienda "a prendere la drastica decisione".

Nella mattinata di oggi, 25 gennaio, TvBlog ha contattato Antonella Elia per concederle il diritto di replica. Lei, però, a domanda diretta ha risposto che preferiva non rispondere, non sentendo l'esigenza di fornire la sua versione dei fatti. Proprio a causa della discussione, Antonella Elia già questa domenica 26 gennaio "non sarà presente nel programma ma, essendo una soluzione momentanea, non è detto che nelle prossime settimane possano cambiare le cose", si legge ancora sul sito.

In attesa di sapere se l'indiscrezione verrà confermata o meno dalla diretta interessata, Elia continua a postare sui social come nulla fosse, come testimonia un video postato nelle stories poche ore fa, in cui con fare sereno mostra ai followers cosa intende mangiare per cena. Chissà che dietro questa calma apparente non si celi una tensione da nascondere.