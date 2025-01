video suggerito

Lo spoiler di Zeudi Di Palma al Grande Fratello: “Ilaria Galassi se ne va dalla Casa” “Che pa**e che Ilaria se ne va”, si è lasciata sfuggire Zeudi Di Palma al Grande Fratello. La concorrente Ilaria Galassi sarebbe quindi a un passo dall’interrompere il suo percorso nel reality. Non è chiaro al momento se si tratti di un ritiro volontario o di un provvedimento preso nei suoi confronti dopo la violenta lite con Helena Prestes. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Ilaria Galassi starebbe per lasciare il Grande Fratello. Dopo l'abbandono di Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, anche il percorso del terzo membro de Non è la Rai sarebbe a un passo dalla fine. A lasciarselo sfuggire Zeudi Di Palma, come si vede in alcuni video che circolano su X. Al momento non è chiaro se si tratti di un ritiro volontario o di un provvedimento nei suoi confronti dagli autori. Negli scorsi giorni la concorrente era stata protagonista di una violenta lite con Helena Prestes, che la regia aveva censurato e in cui le due inquiline sarebbero arrivate addirittura alle mani. La stessa Galassi, poco dopo, aveva lasciato intendere l'intenzione di andarsene dicendo: "Spero prendano provvedimenti verso di me".

Lo spoiler involontario di Zeudi di Palma

Come si vede in alcuni video che circolano su X, da sola nella sala trucco, Zeudi Di Palma si è lasciata sfuggire una frase che non è passata inosservata ai fan del programma. "Che pa**e che Ilaria se ne va", ha detto l'ex Miss Italia tra sé e sé, in un momento che è stato ripreso dalle attente telecamere del GF. Si tratterebbe di uno spoiler sul destino dell'ex Non è la Rai, che probabilmente verrà comunicato ai telespettatori durante la prossima puntata, in onda mercoledì 8 gennaio in prima serata su Canale 5. Dalle sue parole non è chiaro se si tratti di un ritiro volontario, come è stato per Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, o di un provvedimento preso nei suoi confronti dopo la violenta lite con Helena Prestes.

La violenta lite tra Ilaria Galassi e Helena Prestes al GF

Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, nella casa del GF c'è stata una violenta lite tra Helena e Ilaria, che però non è stata inquadrata dalla regia. Gli autori hanno infatti scelto di mostrare il giardino, dove Chiara Cainelli si è alzata di scatto e ha urlato: "Le sta mettendo le mani addosso". Un'autrice è subito intervenuta e ha chiesto all'ex Non è la Rai di andare in confessionale. Gli spettatori da casa non hanno visto la scena perché ha scelto di censurarla. Poco dopo Galassi aveva commentato: "Spero prendano provvedimenti nei mie confronti", lasciando intendere la volontà di andare via dal reality.