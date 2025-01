video suggerito

Ilaria Galassi dopo la rissa con Helena Prestes al Grande Fratello: “Spero prendano provvedimenti contro di me” Ilaria Galassi spera che gli autori del Grande Fratello prendano provvedimenti dopo essersi scagliata contro Helena Prestes. Più che un pentimento per quanto commesso, tuttavia, le sue parole nascondono la speranza di tornare a casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello, la tensione ormai è palpabile. Negli ultimi giorni sono scoppiate diverse liti. Tra le più accese quella tra Ilaria Galassi e Helena Prestes. Un'autrice si è vista costretta a intervenire per richiamare l'ex ragazza di Non è la Rai in confessionale. In queste ore, la gieffina ha confidato di sperare che gli autori prendano dei provvedimenti nei suoi confronti per poter tornare a casa.

Ilaria Galassi spera che il GF prenda dei provvedimenti nei suoi confronti

Non è passato inosservato lo sfogo di Ilaria Galassi mentre chiacchierava con Jessica Morlacchi. La concorrente, inaspettatamente, ha detto di sperare che gli autori prendano dei provvedimenti nei suoi confronti dopo il comportamento che ha avuto con Helena Prestes. Poi, ha spiegato a Jessica Morlacchi che in questo modo avrebbe l'opportunità di tornare a casa. Le sue parole sono state:

Io spero che prendano qualche provvedimento con il comportamento che ho avuto. Quanto lo spero.

Jessica Morlacchi, comprendendo che l'intenzione di Ilaria Galassi è andarsene senza incorrere in penali, le ha consigliato: "Ho capito amore, però se stai così a questo punto vai via tu". E Ilaria ha replicato: "No, no, aspettiamo lunedì, tanto uscirà fuori. Qualche provvedimento dovranno prenderlo". A questo punto la regia ha staccato. In realtà, la prossima puntata del Grande Fratello non andrà in onda lunedì 6 gennaio, ma martedì 7 gennaio.

Il motivo della violenta lite tra Ilaria Galassi e Helena Prestes

Nella notte tra lunedì 30 dicembre e martedì 31 dicembre, Ilaria Galassi si è scagliata contro Helena Prestes. L'ex ragazza di Non è la Rai non ha preso bene la motivazione data dalla modella per la nomination. La brasiliana ha detto di non avere apprezzato il modo in cui Ilaria ha parlato a suo figlio (chiedendogli se il compagno la stia tradendo durante la sua assenza). Tra loro la situazione si è fatta incandescente. Chiara Cainelli, assistendo alla scena da lontano, ha esclamato: "No, le sta mettendo le mani addosso". Un'autrice, poi, è intervenuta intimando a Ilaria di recarsi in confessionale. Non resta che attendere martedì per scoprire se saranno presi provvedimenti per questa e le altre liti avvenute nella casa.