Giorgia svela i retroscena del bacio con Paolo Bonolis: “Ero interdetta, Emanuel Lo non mi ha parlato per ore”

Tiene ancora banco il bacio che Paolo Bonolis ha dato a Giorgia nel corso dello show Taratatà. Fiorello ha voluto vederci chiaro. Nel corso della puntata de La Pennicanza trasmessa martedì 10 febbraio, ha videochiamato la cantante indagando sui retroscena di quel momento televisivo. Tuttavia, ha anche ironicamente sollevato Giorgia dall'ombra del tradimento: "Bonolis che bacia non fa testo perché non ha le labbra. Un po' di sano bodyshaming".

Giorgia commenta il bacio di Paolo Bonolis

Fiorello ha chiesto a Giorgia la sua reazione quando Paolo Bonolis l'ha baciata. La cantante ha chiarito che non se lo aspettava, non era stato concordato in anticipo: "Sono rimasta interdetta. Non me l'aspettavo. Sapevo che c'era il momento dell'invito al pubblico di baciarsi però non avevo capito che dovevamo dare l'esempio noi". Ovviamente il tono era leggero e ironico. Dopo il bacio ha pensato a come avrebbe reagito il suo compagno Emanuel Lo: "La prima cosa che ho pensato è stata: ‘E ora chi glielo dice a Emanuel?‘" Ha raccontato a Fiorello che il coreografo e ballerino in fondo non è geloso: "Invece io sono un po' sicula, mi scatta il momento".

La reazione di Emanuel Lo

Fiorello ha chiesto a Giorgia cosa le abbia detto Emanuel Lo quando è tornata a casa. La cantante ha rivelato: "Mi ha chiesto: ‘È andata bene?'. E io: ‘Tutto bene, comunque Bonolis mi ha baciato‘. Lui mi ha risposto: ‘Bene' e poi non mi ha risposto più per svariate ore". Ma siccome, per stessa ammissione di Giorgia, il suo compagno è un uomo "intelligente e ha senso dell'umorismo", ha fatto un divertente post sui social. In realtà, durante la videochiamata di Giorgia e Fiorello, Emanuel Lo era proprio accanto a lei e ha confidato: "Tutti la vogliono baciare". Fiorello ha deciso di mettere fine alla questione, chiedendo al ballerino di baciare la sua compagna.