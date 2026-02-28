“Il bacio di Gaia e Levante a Sanremo è pubblicato sui social”: Rai spiega perché non è andato in onda in diretta

Rai ha spiegato il motivo per il quale il bacio tra Gaia e Levante, durante la serata delle cover a Sanremo 2026, non è stato mandato in onda: “Nessuna censura, è una scelta di regia. Lo abbiamo pubblicato sui social poco dopo”.

Rai e Carlo Conti sono intervenuti per spiegare la scelta di non mandare in onda il bacio tra Levante e Gaia, durante la serata delle cover a Sanremo 2026. Nessuna forma di censura ma solamente una scelta della regia, stabilita prima dell'inizio dell'esibizione.

Rai spiega perché non è stato inquadrato il bacio tra Levante e Gaia

Nella conferenza stampa del 28 febbraio, che precede la finale, Claudio Fasulo ha spiegato la motivazione per il quale Rai1 non ha mostrato al pubblico il bacio tra le due artiste, che hanno portato all'Ariston la loro interpretazione del brano di Gianna Nannini. "Nella prova del mattino non c'era la regia, nessuno che potesse verificare. Come concordato con regia, al finale c'era uno stacco totale, il bacio era in quel momento. Quello che è accaduto è stato dovuto solo a un momento di regia televisiva", ha precisato Fasulo.

E ha poi ribadito: "Non censuriamo nessuno, tanto che subito dopo il bacio ha avuto la giusta visibilità". Sui canali social Rai, infatti, poco dopo il termine dell'esibizione, è stato pubblicato il momento che ha coinvolto le due artiste, anche se Fasulo ha ammesso: "Lo abbiamo messo online dopo le polemiche, ma perché c'era un televoto in corso e avevamo già pubblicato un contenuto su di loro. Il bacio ha avuto visibilità".