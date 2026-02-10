Paolo Bonolis bacia Giorgia a sorpresa a Taratata, la reazione di Emanuel Lo

A Taratata ieri sera Paolo Bonolis ha baciato a sorpresa sulle labbra Giorgia. Un gesto che la cantante non si aspettava e che ha scatenato la reazione di Emanuel Lo. Da casa il ballerino ha commentato su Instagram l’episodio.

Paolo Bonolis è tornato in tv ieri sera, lunedì 9 febbraio, con uno spettacolo che ha coinvolto grandi nomi del panorama musicale italiano. Taratata, in onda in prima serata su Canale5, si è aperto con Giorgia che, dopo essersi esibita con un medley e con Human Nature, per omaggiare Michael Jackson, è stata colta di sorpresa dal conduttore. Bonolis, dopo averla portata sulle scale della Chorus Life Arena di Bergamo, le ha dato un bacio sulle labbra. "Noi sentiamo canzoni d'amore, crediamo nell'amore, se volemo tutti bene. Ora prendiamo in mano la situazione. Per 40 secondi ci baciamo tutti, baciamoci. Amatevi, riproducetevi. Forza", ha dichiarato stampandole un bacio a sorpresa. E dopo aver invitato il pubblico a scambiarsi un bacio, ha poi chiesto alla cantante di baciare un uomo in pubblico. "Io dovrò giustificare, capito?" ha dichiarato Giorgia, facendo riferimento alla gelosia di Emanuel Lo. "Ma puoi mettere in discussione tuo marito con questo?", ha commentato Bonolis, scherzando.

La reazione di Emanuel Lo è arrivata su Instagram in poco tempo. Durante la puntata in onda su Canale5, il famoso ballerino e insegnante di danza nella scuola di Amici di Maria De Filippi ha condiviso il video del bacio tra Paolo Bonolis e Giorgia, e rivolgendosi al conduttore ha commentato: "Attento a quello che fai".

Lo show ieri sera ha visto sul palco tantissimi artisti: "Con questo programma celebriamo la musica italiana suonata e cantata dal vivo" – ha spiegato Bonolis – "Con i nostri artisti ci divertiamo a giocare con la musica, reinterpretando grandi pezzi con duetti e trielli". Si sono esibiti grandi cantanti della musica italiana come Liguabue, Emma, Elisa, Biagio Antonacci, Giorgia, Max Pezzali, e durante la serata anche Giorgio Panariello si è reso protagonista di un monologo. Il prossimo appuntamento con Taratata è per lunedì prossimo, sempre in prima serata su Canale5.