Paolo Bonolis e l’avere una compagna: “Sembro un animale in cattività, ma perché mi devo accoppiare per forza?”

Paolo Bonolis scherza con il figlio Davide nello studio di Verissimo. Il conduttore risponde alla domanda sulla possibilità di avere una compagna e lo fa, a modo suo, in maniera ironica.
A cura di Ilaria Costabile
Ospite della puntata di Verissimo di domenica 8 febbraio, è stato Paolo Bonolis. Il conduttore sarà il timone del nuovo programma musicale di Canale 5, Taratata, dove in due prime serate darà spazio ai grandi nomi della musica italiana. Alla chiacchierata con Silvia Toffanin ha preso parte anche il figlio Davide, che con la conduttrice ha scherzato sulla possibilità che il padre possa trovare una compagna dopo la fine del matrimonio con Sonia Bruganelli, ma lui non sembra affatto propenso.

La risposta di Paolo Bonolis sulla possibilità di avere una compagna

Una chiacchierata goliardica quella di Paolo Bonolis nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, che come ogni volta che ospita il noto conduttore tv, ripercorre insieme a lui momenti significativi della sua vita, a loro modo anche divertenti. Ma stavolta l'arrivo di Davide, il secondo figlio maschio del conduttore, apre anche un altro scenario. Dopo aver scherzato sulla somiglianza: "Beh è un bel ragazzo" dice Bonolis, seguito dal figlio: "Di carattere gli somiglio, ma esteticamente no" e il conduttore rimarcando la questione della prestanza fisica aggiunge: "La madre è una bella donna eh".

Un gancio perfetto per Silvia Toffanin che, infatti, non vedeva l'ora di porre al suo ospite una domanda sulla sua vita privata, chiedendogli se fosse solo, ma ricevendo in risposta: "Vuoi sapere che cosa faccio da solo?" e la conduttrice si rivolge al figlio chiedendo aiuto, ma Davide interviene dicendo: "No, Silvia, aiutami tu a trovargli una compagna. Ma lui dice che non ne vuole sapere". A quel punto è Bonolis ad intervenire e con il suo modo sempre piuttosto tranchant di scherzare dice: "Sembro un animale in cattività, ma perché mi devo accoppiare per forza. Ora vado a Uomini e Donne". La conduttrice cerca di giustificare la domanda, farcendogli notare che avere una compagnia e Bonolis aggiunge: "Non serve una compagna per diventare vecchi, ma bisogna trovare una compagna per rimanere bambini, è diverso".

