Gli ospiti di Domenica In, Verissimo e Che Tempo Che Fa di domenica 1° febbraio

Domenica 1° febbraio ricca di ospiti tra Domenica In, Verissimo e Che Tempo Che Fa. Da Carlo Conti e Christian De Sica a Alberto Trentini e Geolier: ecco tutti i nomi che si racconteranno in tv.

Oggi, domenica 1° febbraio, il palinsesto tv propone agli spettatori un nuovo appuntamento di Domenica In con Mara Venier, Verissimo con Silvia Toffanin e Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Ecco quali saranno gli ospiti di questa giornata, provenienti dal mondo dello spettacolo e non solo, che si racconteranno rispettivamente nel salotto di Rai1, in quello di Canale 5 e in quello di Nove in serata.

Gli ospiti di Domenica In con Mara Venier

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier accoglierà nel salotto di Domenica In, dalle 14 alle 17.10, diversi personaggi. La conduttrice sarà affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio per una puntata ricca di ospiti e momenti dedicati al cinema, alla musica e all'attualità.

Christian De Sica e Lillo Petrolo presenteranno il loro nuovo film Agata Christian – Delitto sulle nevi, una commedia diretta da Eros Puglielli in uscita nelle sale il 5 febbraio. Lino Guanciale racconterà invece la nuova miniserie L'invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, coprodotta da Rai Fiction e diretta da Michele Soavi, in onda su Rai1 il 3 e 4 febbraio in prima serata.

Spazio alla musica con Nicola Di Bari e il tenore Vittorio Grigolo, che si esibiranno con il brano "De vez en cuando", uscito nella ricorrenza della nascita di Diego Armando Maradona e a cinque anni dalla sua scomparsa, per ricordare il grande campione. Non mancherà uno spazio dedicato al Festival di Sanremo, con le performance di Marco Carta, Scialpi, Pierdavide Carone, Francesca Alotta, Paolo Mengoli, Michele e Bobby Solo, pronti a riportare sul palco alcuni dei loro successi più celebri.

Per l'attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme a Francesco Giorgino, Giovanni Terzi e alla psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Enzo Miccio ripercorrerà le grandi storie d'amore di Carlo d'Inghilterra, dal matrimonio con Lady Diana fino al rapporto con Camilla, oggi Regina consorte. Infine, Teo Mammucari sarà protagonista del gioco "La cassaforte di Domenica In".

Gli ospiti di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa

Che Tempo Che Fa torna in onda su Nove a partire dalle ore 19.30 con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospite in esclusiva tv Alberto Trentini, liberato il 12 gennaio dopo 423 giorni di detenzione in un carcere di Caracas, mentre si trovava in Venezuela con la ong internazionale Humanity & Inclusion.

Antonio Albanese, presto al cinema con la nuova commedia da lui diretta e interpretata Lavoreremo da grandi, sarà tra gli ospiti insieme a Geolier, fresco d'uscita con l'album TUTTO È POSSIBILE, certificato disco d'oro a solo una settimana dal debutto, e protagonista di un tour negli stadi dal prossimo giugno. Belén Rodriguez, conduttrice della sesta edizione di Only Fun – Comico Show, in onda dal 5 febbraio tutti i giovedì in prima serata sul Nove, si racconterà nel salotto di Fazio.

E ancora: Mimmo Paladino, al Memoriale della Shoah con la mostra "Mimmo Paladino. Görlitz – Stalag VIII A – 15 gennaio 1941"; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; Carlo Verdelli, dal 3 febbraio nelle librerie con il saggio Il diavolo in tasca; Marco Varvello; Maurizio Scaltriti, Vice Presidente della Medicina Traslazionale nel Dipartimento di Oncologia di AstraZeneca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele; Michele Serra.

A chiudere la puntata l'appuntamento con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con Belén Rodriguez, Nino Frassica, Orietta Berti, Mara Maionchi, Diego Abatantuono sul set del nuovo film Il malloppo di Volfango De Biasi, Kristian Ghedina commentatore dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 sui canali Eurosport, su HBO Max e discovery+, Paolo Rossi a teatro con gli spettacoli Operaccia satirica e Stand up classic, Giovanni Esposito, Francesco Paolantoni, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani e Giucas Casella.

Le interviste di Silvia Toffanin oggi

Oggi, domenica 1° febbraio, l'appuntamento con Verissimo inizierà alle ore 15.30. Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta nel suo salotto, per un ritratto a tutto tondo, uno dei conduttori più amati della tv: Carlo Conti.

Sarà ospite per un racconto inedito anche l'ex tennista Fabio Fognini. E ancora, sarà in studio Samira Lui, che ogni sera con Gerry Scotti entra nelle case degli italiani grazie a La Ruota della Fortuna. Emozioni e musica con Kekko Silvestre dei Modà e Bianca Atzei, insieme nel nuovo singolo "Ti amo ma non posso dirlo".

Ospiti del talk, con i loro percorsi, anche Carolyn Smith e la modella Eva Riccobono. Infine, Silvia Toffanin intervisterà l'eroe di Crans-Montana Paolo Campolo, che nel rogo di Capodanno scoppiato nel locale Le Constellation, grazie al suo coraggio, ha salvato molti ragazzi intrappolati.