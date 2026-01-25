Gli ospiti di Domenica in, Verissimo e Che tempo che fa di domenica 25 gennaio 2026

Gli ospiti di Domenica In con Mara Venier, Verissimo con Silvia Toffanin e Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Tutti i nomi dei personaggi che si racconteranno in tv, rispettivamente su Rai1, Canale 5 e Nove, nella giornata di domenica 25 gennaio 2026.

Oggi, domenica 25 gennaio, il palinsesto tv propone agli spettatori un nuovo appuntamento di Domenica In con Mara Venier, Verissimo con Silvia Toffanin e Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Ecco quali saranno gli ospiti di questa giornata, provenienti dal mondo dello spettacolo e non solo, che si racconteranno rispettivamente nel salotto di Rai1, in quello di Canale 5 e in quello di Nove in serata.

Gli ospiti di Domenica In con Mara Venier

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier accoglierà nel salotto di Domenica In diversi personaggi. La scaletta è ancora in aggiornamento, visto che la lista ufficiale degli ospiti non è stata ancora comunicata, lasciando gli spettatori in attesa delle conferme definitive.

Gli ospiti di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Che tempo che fa

Dopo lo speciale Ornella senza fine, della scorsa settimana, dedicato a Ornella Vanoni, Che Tempo che fa torna nella sua "forma tradizionale" e andrà in onda su Nove a partire dalle ore 19.30. Diversi gli ospiti attesi per la puntata di domenica 25 gennaio, come Noemi con il suo singolo Bianca, pronta a festeggiare anche il suo compleanno con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, e Noah Wyle, miglior attore ai Golden Globe e agli Emmy per la serie dell’anno The Pitt.

Le interviste di Silvia Toffanin oggi

Oggi, domenica 25 gennaio, l'appuntamento con Verissimo inizierà alle ore 15.30. Nel salotto di Silvia Toffanin si siederanno diversi ospiti del mondo del cinema, della tv e non solo: Gabriel Garko e Anna Safroncik, protagonisti della nuova serie di Canale 5 Colpa dei sensi, ma anche Claudia Pandolfi, al cinema con 2 cuori 2 capanne. Si racconterà invece per la prima volta la criminologa Roberta Bruzzone, mentre un'intervista di coppia attende Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Ospite anche n racconto delicato con Enrica Bonaccorti, che di recente ha rivelato di aver ricevuto la diagnosi di tumore al pancreas. In studio anche Marcello, Olga e Michele, genitori e fratello di Matteo Franzoso, lo sciatore scomparso lo scorso settembre a 25 anni dopo una grave caduta in allenamento.