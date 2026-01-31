Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio in tv

Verissimo torna in tv con i consueti appuntamenti del weekend previsti per sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio quando Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto televisivo personaggi noti nel mondo dello spettacolo, per regalare al suo pubblico delle interviste esclusive. Oltre a Carlo Conti, per la prima volta nello studio del noto programma tv, alle prese con la conduzione del quinto Sanremo, ci sarà anche Samira Lui, la showgirl che affianca Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna. Ecco tutti gli ospiti delle prossime puntate di Verissimo.

Gli ospiti di Silvia Toffanin sabato 31 gennaio 2026

Nel primo appuntamento del weekend, quello di sabato, Silvia Toffanin intervisterà Gigliola Cinquetti, grande protagonista della musica italiana che si racconterà tra pubblico e privato. Ospite anche Daniele Pecci, volto della nuova fiction di Canale 5, Una nuova vita, accanto ad Anna Valle e tra i volti noti c'è anche quello di Alessandro Tersigni che, infatti, siederà sulla poltrona raccontando di sé. Infine, sull'onda dei 30 anni di Zelig, ci sarà anche Valeria Graci, con la sua ironia. Spazio anche alla cronaca, con la richiesta di giustizia, di due genitori distrutti dal dolore, ovvero Simonetta e Giuseppe Mendico, madre e padre di Paolo, che si è tolto la vita a soli 14 anni, lo scorso settembre.

Gli ospiti di Verissimo domenica 1° febbraio 2026

Nella puntata di domenica 1° febbraio, Silvia Toffanin accoglierà in studio Carlo Conti, con il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, per la prima volta a Verissimo, ripercorrerà la sua carriera, tracciando il percorso che l'ha portato ad essere uno dei volti più amati della tv. Ci sarà spazio per lo sport con Fabio Fognini, e sarà ospite anche Samira Lui, la showgirl più chiacchierata del momento. Non mancherà la musica, a Verissimo sono attesi Kekko Silvestre dei Modà e Bianca Atzei, per presentare il loro nuovo brano Ti amo ma non posso dirlo. Nel salotto di Canale 5 ci saranno anche Carolyn Smith ed Eva Riccobono. Infine spazio all'attualità, con il racconto di Paolo Campolo, che nel rogo di Capodanno a Crans Montana, scoppiato nel locale Le Constellation, grazie al suo coraggio, ha salvato molti ragazzi intrappolati.