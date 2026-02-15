Gli ospiti di Domenica in e Che tempo che fa di domenica 15 febbraio. La lista di personaggi famosi che siederanno nel salotto di Mara Venier nel pomeriggio, dalle ore 14:00 su Rai 1, e nello studio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dalle ore 19:00 con l’anteprima Che tempo che farà e dalle ore 20:00 con CTCF su NOVE.

Gli ospiti di Domenica In con Mara Venier

Come di consueto, l'appuntamento domenicale di Rai1 vede Mara Venier aprire le porte del suo salotto televisivo, per dare ospitalità a vari protagonisti della TV. In vista della settimana più attesa dell'anno, quella du Sanremo, in studio ci sarà Carlo Conti, che racconterà le novità del Festival, ma non solo. Restando in tema di musica, siederà sullo sgabello di zia Mara anche Nek, che è in partenza con il suo tour europeo. Spazio anche al cinema con Anna Ferzetti, reduce dal successo de La Grazia di Paolo Sorrentino e ora protagonista in sala con Domani interrogo, dal 19 febbraio. Spazio anche ai ricordi, con Patrizia Baldi, ex moglie di Claudio Villa, che insieme alle figlie Andrea Celeste e Aurora ricorderà la sua vita accanto al re della canzone italiana. Infine ci sarà un tributo a Sammy Basso, scomparso prematuramente a soli 28 anni, saranno presenti i genitori Amerigo e Laura Lucchin che presenteranno il libro Sammy, una vita da abbracciare.

Gli ospiti di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Che Tempo che fa

Nella serata di domenica 15 febbraio, Fabio Fazio aprirà le porte del suo programma a un folto parterre di ospiti. Ci saranno, infatti, Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano–Cortina 2026; Vanessa Incontrada, in questi mesi a teatro con la commedia romantica Ti sposo ma non troppo diretta e interpretata da Gabriele Pignotta. Seguirà, poi, Fiorella Mannoia che presenterà il suo tour, un nuovo progetto live Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, per celebrare i trent'anni dall'omonimo album di Fabrizio De Andrè. Tornerà anche Simona Ventura tra gli ospiti di Fabio Fazio, sedendosi nuovamente nel famoso Tavolo. Tra i personaggi che il conduttore accoglierà domenica 15 febbraio, anche Serena Rossi, che siederà, anche lei, con gli altri commensali al tavolo di CTCF.

Ancor prima del Tavolo, ecco chi intervisterà ancora Fazio: Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS che presenta il suo libro Non è mai troppo tardi. La salute è una scelta quotidiana; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Michele Serra; Cecilia Sala; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo. Torna anche Ubaldo Pantani con il suo Leonardo Maria Del Vecchio.