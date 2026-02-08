Gli ospiti di Che tempo che fa, le anticipazioni della puntata di domenica 8 febbraio

Gli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda domenica 8 febbraio, tutte le anticipazioni. In studio Valeria Golino, Marco Bellocchio e Fabio Gifuni, ma anche Giulia Michelini e Luca Argentero, Mara Maionchi. Attese anche Alessia Marcuzzi e Mara Venier.

Domenica 8 febbraio, dalle ore 19.30 su Nove, va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Diversi gli ospiti annunciati, come Luca Argentero e Giulia Michelini, dal 10 febbraio su Netflix con la serie Motorvalley, Mara Maionchi, Nino Frassica. In studio anche Valeria Golino e Marco Bellocchio.

Sui profili ufficiali di Che Tempo Che Fa Valeria Golino è stato il primo nome annunciato. L'attrice si racconterà a Fabio Fazio parlando della sua carriera e de La Gioia, il film con cui è in uscita al cinema dal 12 febbraio. Diretto da Nicolangelo Gelormini, con Saul Nanni nei panni di Alessio, è liberamente ispirato all'omicidio di Gloria Rosboch, insegnante strangolata nel 2016 da un suo ex studente, Gabriele Defilippi. Sempre per quanto riguarda le nuove uscite, ospiti a Che Tempo Che Fa anche Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni, che dal 20 febbraio debutteranno su HBO Max con l'attesa serie Portobello, che ripercorre la vicenda che ha coinvolto Enzo Tortora. Presenti poi Luca Argentero e Giulia Michelini: dal 10 febbraio saranno insieme sul piccolo schermo con Motorvalley, una storia ambientata nel mondo dei motori.

Ampio spazio all’attualità con il direttore de Il Post Francesco Costa,Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera, e gli editorialisti di la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini. Presente anche Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

A chiudere la puntata l'appuntamento con Che tempo che fa – il Tavolo, che vedrà sedute Mara Venier, Alessia Marcuzzi, Orietta Berti, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni. E poi ancora Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, Giucas Casella.