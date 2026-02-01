Gli ospiti di Che tempo che fa: le anticipazioni della puntata di domenica 1 febbraio

Gli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda domenica 1 febbraio sono Alberto Trentini, il cooperante italiano liberato in Venezuela dopo 423 giorni di prigionia, Belén Rodriguez, Geolier e Antonio Albanese. Spazio anche al monologo di Luciana Littizzetto e alla comicità di Nino Frassica. Le anticipazioni del programma condotto da Fabio Fazio.

Domenia 1 febbraio, in onda sul Nove una nuova puntata di Che tempo che fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. L'appuntamento è alle ore 19:30. Tra gli ospiti annunciati Alberto Trentini, il cooperante italiano liberato in Venezuela dopo 423 giorni di prigionia. Il conduttore ha dichiarato che è un sogno per lui potergli stringere la mano e mettere fine alla sua storia dolorosa. In studio anche la showgirl Belén Rodriguez, il cantante Geolier e il regista e attore Attonio Albanese.

Alberto Trentini a Che tempo che fa domenica 1 febbraio. Fabio Fazio lo ha annunciato su Instagram con grande emozione: "423 giorni sono un'eternità, più di un anno di vita. Siamo stati in ansia, abbiamo tentato di aiutarlo come potevamo. C'è chi ha pregato per lui, chi ha fatto appelli e chi ha fatto cortei. La sua mamma è stata fortissima, unica, ha avuto un coraggio da leoni. Per quel che mi riguarda, si realizza un sogno".

Gli ospiti di Che tempo che fa, da Belén Rodriguez a Geolier. Chi vedremo nella puntata di domenica 1 febbraio. Tra i personaggi noti che prenderanno parte alla nuova puntata del programma di Fabio Fazio, c'è Belén Rodriguez. La showgirl e conduttrice della nuova edizione di Only Fun – Comico show – programma in onda sul Nove – si racconterà ai microfoni di Fabio Fazio. In attesa di scoprire i temi trattati dall'intervista televisiva, ricordiamo che di recente Belén è stata tirata in ballo da Fabrizio Corona. Nel podcast Falsissimo, il cinquantunenne ha insinuato che Maria De Filippi le abbia tolto la conduzione di Tu sì que vales perché pretendeva di stare al timone del programma da sola. Anche Emma Marrone ha parlato di lei, sostenendo che il gossip tra Belén e Stefano De Martino abbia rallentato la sua carriera, perché non si parlava più della sua musica, ma solo del triangolo.

Geolier presenterà l'album Tutto è possibile. Per lui è la prima volta nel programma condotto da Fabio Fazio. Negli ultimi giorni, mentre l'artista è in giro con il suo firmacopie, si è parlato di un'intervista rilasciata a Radio 105, in cui il conduttore traduceva le sue frasi dal napoletano. In realtà, la chiacchierata si è svolta in un clima sereno e lo stesso Geolier non sembra reagire male all'accaduto.

Antonio Albanese a Che tempo che fa presenterà il suo nuovo film da regista intitolato “Lavoreremo da grandi”. In un'intervista rilasciata a Repubblica, il sessantunenne ha parlato della chiusura del centro sociale Leoncavallo avvenuta la scorsa estate e ha dichiarato: "Se chiudi un centro sociale, se elimini gli spazi, i giovani si disperdono". Nel corso della puntata di Che tempo che fa in onda domenica 1 febbraio assisteremo come sempre al monologo di Luciana Littizzetto, alla comicità di Nino Frassica e allo spazio dedicato al Tavolo, durante il quale gli ospiti si confronteranno come di consueto.